Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Día a día
Síguenos en::
Tendencias:
DESAFÍO DEL SIGLO
EN VIVO DESAFÍO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Ella es la atlética madre de Grecia, del Desafío 2025: le heredó su pasión por el baloncesto

Ella es la atlética madre de Grecia, del Desafío 2025: le heredó su pasión por el baloncesto

Grecia inició siendo parte de la casa Alpha; sin embargo, tras la nueva configuración de equipos en el Desafío de Capitanes fue elegida para integrar Gamma, donde ha sido bien recibida.