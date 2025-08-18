Ella es la atlética madre de Grecia, del Desafío 2025: le heredó su pasión por el baloncesto

Grecia se ha convertido en una de las Súper Humanas más sobresalientes del Desafío del Siglo XXI gracias a su agilidad, fuerza y resistencia. A pesar de que la mayor parte de sus redes sociales están enfocadas en su faceta como modelo y su estilo de vida saludable, también ha dejado espacio para mostrar cómo es la relación que tiene con sus seres queridos.

Luego de que enfrentara la prueba en el Box Rojo en el que tuvo que mostrar sus habilidades para el baloncesto cuando todavía estaba en Alpha, las personas que administran las cuentas de la participante del reality de los colombianos presentaron oficialmente a su madre, dándole mérito por haberle transmitido el amor por esta disciplina deportiva.

"*Donde hay genética, no hay improvisación* Hoy les presentamos a la mamá de Grecia, una mujer que ha vivido el baloncesto con el corazón ❤️🏀. Aunque este no es el deporte principal de Grecia, siempre ha jugado al baloncesto junto a su mamá, quien ha sido su gran ejemplo a seguir", fue el mensaje que dejaron.

En el video se observa a la señora corriendo por diferentes espacios de la cancha mientras les hacía pases a sus compañeras de equipo para lograr anotaciones y hasta se apreció la buena puntería que tiene al encestar varias pelotas en diferentes oportunidades.

Los comentarios por parte de los usuarios de Internet no se hicieron esperar, pues la felicitaron a ella y su madre por disfrutar de prácticas saludables: "Me encanta lo competitiva que es", "Esa mamá es divina y aún se goza el baloncesto como la primera vez", "La mamá es campeona internacional y no podía heredar menos. Orgullo norte santandereano", "Lo que se hereda no se hurta", son algunos de los mensajes que se destacan en la plataforma digital.

Esta no es la primera vez que Grecia muestra a su madre, pero sí es de los contadas publicaciones que tiene en relación con su infancia y sus seres queridos.

