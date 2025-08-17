Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Red
Síguenos en::
Tendencias:
DESAFÍO DEL SIGLO
EN VIVO DESAFÍO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / La Red  / "Me dejaron el estómago abierto": Margoth, del Desafío, se salvó de la muerte tras estar en coma

"Me dejaron el estómago abierto": Margoth, del Desafío, se salvó de la muerte tras estar en coma

La exparticipante del Desafío The Box 2023 relató el viacrucis que vivió al ser diagnosticada con una peritonitis pélvica: la operaron tres veces y estuvo en coma inducido. Asegura que está viva de milagro y que habló con Dios.