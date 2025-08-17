"Me dejaron el estómago abierto": Margoth, del Desafío, se salvó de la muerte tras estar en coma

Margoth, exparticipante del Desafío The Box 2023, relató en exclusiva para La Red el difícil momento de salud que la llevó al borde de la muerte y que terminó convirtiéndose en una experiencia espiritual que marcó su vida para siempre.

Qué le pasó a Margoth del Desafío

Todo comenzó cuando se despertó con un fuerte dolor de cólico. Al principio creyó que se trataba de una molestia relacionada con los problemas que ya tenía en los ovarios. Sin embargo, el dolor no cesó; por el contrario, empezó a sentir escalofríos, fiebre y vómito. Alarmada, llamó a un médico domiciliario. “El estómago empezó a inflamarse”, recordó. El profesional le preguntó si podía tratarse de un embarazo ectópico, algo que ella descartó de inmediato.



El malestar se intensificó al punto de que ya no podía mantenerse en pie. Fue entonces cuando decidió acudir a urgencias, donde los médicos descubrieron que sus ovarios estaban comprometidos, atrapados en las trompas de Falopio y cubiertos por una masa. La ginecóloga le practicó un tacto rectal, procedimiento que le resultó extremadamente doloroso.

Los exámenes de sangre no arrojaban un diagnóstico claro, lo que aumentaba su angustia. Finalmente, los especialistas determinaron que debía ser intervenida de urgencia. “Si no la hubiéramos operado hoy, usted se hubiera muerto mañana. Le sacamos una gran cantidad de pus”, le dijo el cirujano tras la intervención.

El diagnóstico fue devastador: peritonitis pélvica. Margoth fue dejada con el abdomen abierto y, horas después, volvió a ser llevada a cirugía para limpiar su organismo. Sin embargo, las complicaciones no se detuvieron. Pasó la noche vomitando, su herida comenzó a sangrar y tuvo que ser llevada a una tercera operación.

Margoth, del Desafío, estuvo en UCI

Su estado se agravó y permaneció inconsciente durante cinco días. Vomitaba a través de una sonda gástrica, sus pulmones se infectaron y desarrolló neumonía y broncoaspiración, lo que obligó a que fuera intubada, trasladada a la UCI e inducida a un coma.

Entre lágrimas, la exconcursante confesó que en ese estado tuvo una revelación: “Dios me dijo que no era momento de partir, que debía resolver un asunto pendiente y que muchas personas me necesitaban”. Uno de esos asuntos era la complicada relación con su padre, a quien vio a su lado cuando despertó.

