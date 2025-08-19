Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Desafío Siglo XXI
Síguenos en::
Tendencias:
DESAFÍO DEL SIGLO
EN VIVO DESAFÍO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Risas en redes al ver a Andrea Serna comiéndose las arepas quemadas de Omega en el Desafío

Risas en redes al ver a Andrea Serna comiéndose las arepas quemadas de Omega en el Desafío

Andrea Serna se puso en contacto con Alpha, Gamma y Omega para conversar sobre la penitencia que tuvieron que cumplir los rosados en El Rincón de los Castigos. Mira las mejores reacciones.