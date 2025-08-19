¿Omega pudo cumplir con el castigo de las arepas en el Desafío? Andrea Serna hizo importante anuncio

Luego de haber incumplido con el castigo correspondiente al quinto ciclo del Desafío en el que debían cortar leña durante toda la noche, Omega recibió una amonestación que los dejó sin dinero, viviendo en Playa Baja y con la responsabilidad de enfrentar el castigo del sexto ciclo.

Mira también: Hermana de Rata, del Desafío, lo defiende de críticas por castigo que Gamma mandó a Omega



Tras el triunfo de Gamma en la cuarta prueba, los Súper Humanos les dejaron como tarea a sus rivales preparar arepas mientras estaban metidos en una caja, noticia que no fue bien recibida por parte de los rosados.

¿Omega pudo cumplir con el castigo?

En medio de la llamada, Serna reveló cuál fue el resultado del ejercicio: “Omega, ¿ustedes tenían claro que eran 425 arepas, sin quebrarse, que cada una tenía un peso específico (130 gramos) y que tenían que lograrlo en un plazo máximo de 12 horas? Omega, les tengo que decir algo: cumplieron el castigo”, mencionó en medio de un momento de tensión.

Publicidad

Mira también: Kevyn, del Desafío, dijo que su relación con Natalia fue un error y destapó problemas

Aunque al inicio los integrantes de la escuadra rosa se mostraron muy preocupados ante la posibilidad de haber contado mal o de haber cometido un error mientras cocinaban, pronto reaccionaron con buen sentido del humor ante el susto que les dio la presentadora del reality de los colombianos.

Publicidad

“La verdad fue demasiado duro, fue difícil, teníamos mucho tiempo sin comer. Ese olor, eso olía delicioso, ese queso se veía provocativo, María C. estaba que les pegaba un mordisco. Nos conectamos, las niñas unas guerreras, todas, y terminamos fue como una media hora antes, a penas de descanso”, explicó Potro mientas Serna probaba la preparación.

Mira también: "Me dejaron el estómago abierto": Margoth, del Desafío, se salvó de la muerte tras estar en coma

Las reacciones en Gamma y Alpha no faltaron, pues los participantes de estos grupos también se mostraron aliviados de que pudiesen cumplir con la tarea porque de esta forma pueden despedirse del complejo ciclo que vivieron al permanecer en condiciones poco favorables y sin llevar una buena alimentación que les permitiera dar su cien por ciento en cada una de las pistas.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.