Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Desafío Siglo XXI
Síguenos en::
Tendencias:
DESAFÍO DEL SIGLO
EN VIVO DESAFÍO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / ¿Omega pudo cumplir con el castigo de las arepas en el Desafío? Andrea Serna hizo importante anuncio

¿Omega pudo cumplir con el castigo de las arepas en el Desafío? Andrea Serna hizo importante anuncio

Antes del Desafío a Muerte, Andrea Serna se puso en contacto con las tres casas para preguntarle a los miembros de Omega cómo pasaron la noche en el Rincón de los Castigos.