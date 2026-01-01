Yeison Jiménez no volverá a cantar un 31 de diciembre y confiesa por qué: "Mil disculpas"

Publicidad

Yeison Jiménez no trabajará más un 31 de diciembre: reveló el porqué y pidió disculpas

El intérprete de 'Aventurero' subió un video a sus redes sociales, en donde afirmó que se sentía inconforme con lo que ocurrió en un concierto en Cartagena en pleno Año Nuevo.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 1 de ene, 2026
Yeison Jiménez no volverá a trabajar un 31 de diciembre y revela el porqué: "Mil disculpas"