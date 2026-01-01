Yeison Jiménez no volverá a cantar un 31 de diciembre y confiesa por qué: "Mil disculpas"

Yeison Jiménez vivió una experiencia agridulce en la ciudad de Cartagena que lo llevó a tomar una decisión radical. El intérprete de música popular dejó claro cuál fue el detonante para no volver a subirse a una tarima el 31 de diciembre, día donde todos se reúnen a despedir el año viejo.

Por qué Yeison Jiménez no volverá a cantar un 31 de diciembre

A través de sus redes sociales, el caldense compartió su frustración tras esperar durante horas para cumplir con su compromiso profesional. A pesar de su disposición y de haber llegado a tiempo, los retrasos logísticos empañaron lo que debía ser una noche de celebración y alegría tanto para él como para sus seguidores.



"Al que no le gusta el caldo, le dan dos tazas. Yo nunca vendo un 31 de diciembre y este lo vendí porque la quería pasar muy bien. Son las 3:26 a.m., estoy esperando desde la 1 a.m. para subirme a tarima", confesó el artista.

A pesar del evidente malestar por la larga espera, Jiménez enfatizó que su ética profesional está por encima de cualquier contratiempo. Sin embargo, lamentó que, mientras el público disfrutaba de la fiesta, él debía mantenerse ahí sentado para poder salir al escenario.

"Me subiré con amor y con respeto, por eso no vendo un 31 ni lo volveré a hacer. Es terrible sentarme ese día a ver cómo todos la pasaron muy bien y yo tengo que estar en sano juicio, parchado, para cumplir a gente que no le cumple a uno", puntualizó con firmeza.

Posteriormente, le contó a todos sus seguidores lo que planeaba hacer una vez subiera a cantarles a todos los que lo estaban esperando. Además, indicó lo mucho que quiere a sus fans, quienes han estado ahí apoyándolo en sus mejores momentos de su carrera.

"Pero nada, yo soy como los lapiceros viejos, no copio. Aquí estoy, me subo a tarima, me bajo a las 5:30 a.m. y cumplí como un señor. ¡Cartagena los quiero!", concluyó el cantante, cerrando un capítulo que, según él, no se repetirá en su trayectoria", puntualizó Yeison Jiménez.

