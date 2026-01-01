La razón por la que Salomé, hija de James Rodríguez, no pasó Año Nuevo con Daniela Ospina

Algujnos seguidores han visto las fotos que ha subido Salomé Rodríguez, por lo cual, se hjan preguntando por qué no pasó Año Nuevo con Daniela Ospina, como lo hizo en el 2024. Precisamente, hace unos días decidieron que la pequeña iba a estar con su papá, Jamés Rodríguez, ya que ella estuvo con la modelo el 24 de diciembre celebrando la Navidad.

Por qué Salomé Rodríguez no pasó Año Nuevo con Daniela Ospina

La sobrina de David Ospina compartió lo feliz que fue junto a su hermano Samuel Rodríguez y el 10 de la Selección Colombia. No solo mostró algunas fotos del momento, sino también lo divertido que fue estar con la familia de James, en medio de la psicina y un excelente ambiente.



Es de resaltar, revisando las fotos en cada uno de los perfiles, se puede apreciar que, Salomé recibió el 2025 junto a Ospina, por lo cual, este año iba a cambiar la dinámica. De esta manera, la menor podría pasar un Año Nuevo diferente y así celebrar esta fecha importante al lado de su papá.

¿Cuántos años tiene Salomé Rodríguez?

Salomé Rodríguez Ospina tiene actualmente 12 años, tras haber nacido el 29 de mayo de 2013 en Medellín, Colombia. Es la primogénita del reconocido futbolista James Rodríguez y la empresaria y modelo Daniela Ospina, quienes han mantenido una cercanía para acompañar cada etapa del crecimiento de su hija.

Desde la llegada de Gabriel Coronel a la vida de su madre, Salomé ha demostrado una excelente conexión con el actor venezolano. La relación entre ambos es de gran complicidad y afecto, basada en el respeto y el cariño; de hecho, se les ha visto compartir momentos familiares muy cercanos, demostrando que Gabriel se ha integrado perfectamente al núcleo familiar como una figura de apoyo constante.

El vínculo de Salomé con su hermano menor, Lorenzo, fruto de la relación entre Daniela y Gabriel, es uno de los más tiernos en sus redes sociales. La pequeña se ha mostrado como una hermana mayor dedicada, amorosa y protectora, asumiendo con mucha madurez este rol y compartiendo con sus seguidores la felicidad de ver crecer al nuevo integrante de la familia.