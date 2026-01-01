Mejores fotos de los famosos celebrando el Año Nuevo: mira sus impactantes outfits

Las redes sociales se inundaron de brillo y elegancia para recibir el Año Nuevo. Desde las playas hasta celebraciones íntimas en casa, nuestras celebridades favoritas no escatimaron en estilo. Aquí te mostramos los looks de los famosos que se robaron todas las miradas en la última noche del 2025.

Mira también: Exparticipante del 'Desafío' y otros famosos colombianos que se casaron en 2025



Cómo celebraron Año Nuevo los famosos

Sara Corrales deslumbró en la llegada del 2026 con un vestido de gala en color marfil. La actriz paisa eligió un diseño de silueta entallada mostrando su barriguita de embarazo, destacando por un elegante acabado en flecos en la parte inferior. Para completar su estilismo, la actriz de 'Vecinos' optó por un peinado recogido y accesorios en tonos dorados, logrando un look sofisticado.



Por su parte, el empresario Damián Pasquini dio una lección de estilo masculino apostando por la tendencia 'old money' con un conjunto monocromático en blanco. Su elección consistió en una camisa de lino muy sencilla, perfecta para la playa, y pantalones del mismo tono.

Otra famosa que se robó las miradas fue Daniela Ospina, con un look arriesgado y de alta costura. La empresaria y deportista lució un blazer 'oversize' en color blanco, cuya pieza central fue una flor tridimensional de gran tamaño, que ocupaba gran parte del torso y hombro derecho. Complementó este atuendo con una minifalda de textura brillante.

Acompañándola en esta celebración, Gabriel Coronel, su esposo, optó por una estética sofisticada y armónica, vistiendo un traje en tono beige claro o arena combinado con una camisa blanca de cuello abierto. Finalmente, su hijo Lorenzo siguió con la misma paleta de colores.



Publicidad

Mira también: Greeicy y otras famosos colombianos que tienen exnovios que salieron del clóset

Ahora bien, otra pareja que sorprendió este Año Nuevo 2026 fue la de Jhonny Ribera y Jenny López. Ella destacó con un look moderno y juvenil, luciendo una chaqueta de jean con apliques, mientras que el intérprete de 'Soy soltero' usó una camisa más casual y relajada color beige y negro.

Publicidad

Finalmente, está Luisa Fernanda W quien optó por un vestido dorado con detalles con mucho brillo. Lo acompañó conn un bolso blanco con destellos que se robaron la atención de todos. De zapatos utilizó unas sandalias del mismo tono de su traje que le daban ese toque elegante a su outfit de Año Nuevo.