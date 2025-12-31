J Balvin y Residente se reconciliaron y publicaron foto con emotivo mensaje

A tan solo unas horas de empezar el 2026, José Álvaro Osorio Balvin, más conocido en el mundo musical colmo J Balvin, confirmó que se reconcilió con René Pérez Joglar ( Residente). A través de una publicación que subieron a su cuenta de Instagram, dejaron saber que ya hicieron las paces y hasta posaron juntos.

J Balvin y Residente se reconciliaron

Los dos artistas aparecieron muy sonrientes en medio de un restaurante, en donde se afirma que dialogaron y resolvieron todas sus diferencias. Para ello, los cantantes dejaron un texto que acompañó la instantánea, en la que revelaron cómo resolvieron todo.



"Frente a la inmensidad de las cosas que pasan en el mundo, esta es posiblemente una de las más pequeñas. Pero en un mundo tan complejo, que dos personas que no coinciden en todo puedan reencontrarse, nos parece valioso. Hace meses nos encontramos. Nos escuchamos. Nos entendimos. Al final, siempre la razón la tiene el tiempo", indicaron.



Famosos reaccionan a la reconciliación de J Balvin y Residente

Ante este acontecimiento, varios exponentes del género urbano se pronunciaron públicamente, entre ellos Arcángel, Ryan Castro, Yandel y Tito el Bambino, así como otros artistas cercanos a ambos cantantes.

Por qué se le pelearon J Balvin y Residente

J Balvin y Residente protagonizaron una polémica en 2021 luego de que el cantante colombiano propusiera públicamente un boicot a los Latin Grammy, al considerar que la música urbana no recibía el reconocimiento que merecía dentro de la premiación.

Ante esto, Residente reaccionó de forma contundente y cuestionó la coherencia de Balvin, señalando que no tenía sentido promover un boicot mientras se hacía parte activa de la industria. Además, lanzó críticas directas a su música, lo que elevó el tono del enfrentamiento.

El cruce de declaraciones dejó en evidencia que el conflicto iba más allá de un premio y reflejaba visiones distintas sobre el arte, el éxito y el papel de los artistas en la música latina. Aunque la discusión perdió fuerza con el tiempo, el distanciamiento entre ambos quedó marcado.

