Jessica Cediel mostró última foto de su papá con vida: "Estabas tan sano"

En las últimas horas, Jessica Cediel compartió dos imágenes con un texto bastante extenso, en donde revela cuánto extraña a su papá Alfonso, a dos semanas de confirmar su muerte. Asimismo, Descibrió cómo fue esa última reunión en donde toda la familia se reunió, previo a la Navidad de este 2025.

Jessica Cediel publica última foto de su papá con vida

"El viernes 12 de diciembre celebramos una Navidad por adelantado en familia. Por planes de vacaciones de mi hermana y porque no vive en Colombia, Melissa vino hasta aquí solo a celebrarnos la Navidad. Gracias, Melissa. La pasamos tan bonito. Oramos, comimos, brindamos, cocinamos, escuchamos música, bailamos, reímos, jugamos, peleamos, nos regañaste. Ese día estuvimos disfrutando tanto. Estabas tan sano, tan chistoso, tan juicioso, tan amoroso, tan lúcido, tan terco, tan tú", empezó diciendo.



Jessica Cediel expresó que nunca imaginó que ese sería el último momento en el que vería a su padre con vida. Relató que, al terminar la reunión, lo acompañó desde la sala hasta el parqueadero, lo ayudó a subir al carro, lo abrazó, le dio un beso en la cabeza y se despidió diciéndole que lo amaba y que se verían pronto.

"En medio de esta tormenta le doy gracias a Dios porque pudimos compartir de forma tan bonita contigo ese día. Por ahora tengo ese pequeño consuelo en mi alma al recordar ese último instante junto a ti, porque fue muy bonito. Jamás pensé que el 16 de diciembre te me fueras y menos de esa forma tan inesperada. Papi que duro es esto. Le tenía mucho miedo a tu partida. Un día a la vez… es todo lo que me toca por ahora. Amen mucho a sus padres y a sus seres queridos", agregó.

Al final de todo el texto, afirmó que este año que se está terminando fue muy duro para ella, y ahora le pide a Dios que el 2026 sea mejor. De esta manera coninuar con todos los planes que tiene y afrontar esta triste realidad sin su papá.

Cuál era la enfermedad que sufría el papá de Jessica Cediel

La presentadora de 'La Descarga' informó en su momento que su papá tenía párkinson, y que por aquella razón, lo internaton en un hogar geriátrico. Sin embargo, hasta el momento no ha revelado cuál fue la verdadera causa de la muerte de su papá Alfonso Cediel.

