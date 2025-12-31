Publicidad

Jessica Cediel mostró última foto de su papá antes de su morir y dejó mensaje

Jessica Cediel vive una etapa especialmente difícil tras la muerte de su padre en plena temporada decembrina y, en los últimos días, compartió recuerdos de cómo fueron los momentos finales que pasó a su lado.

Jessica Cediel mostró última foto de su papá con vida: "Estabas tan sano"

La actriz está atravesando por un momento muy complejo en su vida, luego de despedir a su papá en estas fechas decembrinas. Recientemente, recordó cómo vivió sus últimos días con su progenitor.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 31 de dic, 2025
