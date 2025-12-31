Publicidad

Kathe, del ‘Desafío’, dijo cuántos meses de embarazo tiene y mostró ecografía

Kathe, exparticipante del 'Desafío Siglo XXI', mostró la ecografía de su bebé confirmando que está en el segundo trimestre, con cerca de 14 semanas de embarazo.

Kathe, del ‘Desafío’, reveló ecografía de su bebé y dijo cuántas semanas de embarazo tiene

A través de su cuenta de Instagram, Kathe dejó ver qué tan grande está el bebé que está esperando. Para ello, hizo un video mostrando todo el proceso para conocer a esa criatura que lleva por dentro.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 31 de dic, 2025
