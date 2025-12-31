Kathe, del ‘Desafío’, reveló ecografía de su bebé y dijo cuántas semanas de embarazo tiene

La exparticipante del ‘Desafío Siglo XXI’ está en su mejor momento y así lo ha revelado a través de los diferentes videos que sube a sus redes sociales. Recientemente, realizó una dinámica en la que invitó a sus seguidores a acompañarla a alistarse para ver al bebé que lleva en el vientre.

Kathe, del 'Desafío', revela ecografía de su bebé

Fue posteando cómo se maquillaba y arreglaba para este día tan importante. Posteriormente, dejó ver que llevaba un jean y una camisa blanca. Luego, tomó rumbó para un centro de salud, donde la iban a examinar, para analizar cómo está la criatura que viene en camino.



Minutos después, se puso una bata azul y de ahí pasó a un cuarto especial, en donde le iban a hacer la ecografía. Fue en ese preciso momento, en el que dejó ver a su bebé, según se alcanza a leer, aquella consulta médica fue el 30 de diciembre a las 5:15 p.m.

¿Cuántas semanas de embarazo tiene Kathe, del ‘Desafío’?

En la pantalla que compartió con todos sus fans, se lee que está en el segundo trimestre, es decir, aproximadamente tendría tres meses y medio o 14 semanas de gestación. Frente a esta noticia, algunos no dudaron en reaccionar y le enviaron mensajes de felicitaciones por esta etapa tan bonita que empieza.





“Yo te vi en el ‘Desafío’, eres una gran competidora”, “deseo que tú bebé esté bien, que Dios lo bendiga, amén”. “el regalo más grande que Dios nos da”, “ya está muy grande”, “ya quiero que nazca esa bebé”, “pero no tienes barriguita”, “qué hermosa Kathe, que sea una niña, está muy grande en esa ecografía”, “te felicito mucho, eres una guerrera”, dijeron algunos.

Es de destacar que, Kathe estuvo en el ‘Desafío Siglo XXI’ en el equipo Neos, junto a Pedro, Sofía, Roldán, Cristian, Kevyn, Valkyria y Lina. Cuando armaron las duplas, a ella le tocó con Roldán, pero en un Desafío a Muerte tuvieron que salir al Cubo de los Eliminados. Posteriormente, tras la lesión de Cristian, ellos volvieron para seguir compitiendo.

Días después, Kathe pidió una prueba de embarazo, porque su compañera Sofía le dijo que, si se sintió mal por un olor extraño, significaba que estaba esperando bebé. Cuando se la hizo salió positiva, pero para confirmar, el equipo del ‘Desafío’ se la llevó para hacerle los exámenes pertinentes, y tras esto, revelaron que la mujer sí está esperando su primer hijo.

