Sara Corrales mostró su barriguita de embarazo de cuatro meses: “Ya se me salió”

Desde que Sara Corrales confirmó su embarazo, ha compartido en redes la emoción que vive con la espera de su hija. En una historia de Instagram, donde supera los tres millones de seguidores, mostró su pancita y reveló que ya tiene 20 semanas de gestación, cerca de cuatro meses.

Cómo se ve Sara Corrales en embarazo

En el video que publicó en Instagram, la actriz de Vecinos mostró su figura completa y explicó que el embarazo es una etapa única que desea disfrutar al máximo antes del nacimiento de su bebé. Sus seguidores no tardaron en reaccionar y llenaron la publicación de elogios, destacando lo hermosa que se ve.

"Esta mujer se ve hermosa realmente como esté", "así era yo cuando estaba embarazada, me moría por colocarme cualquier tipo de ropa que pudiera lucir bien mi pancita", "se ve muy feliz, nada como un embarazo deseado", "me encanta su energía, es tan linda", "felicidades hermosa, qué gran bendición", "de espalda, no se te nota", "estás hermosa, Dios bendiga tu hogar, tu vida y el nacimiento de la hermosa bebé", dijeron algunos.



Historia de amor entre Sara Corrales y Damián Pasquini

Sara Corrales y Damián Pasquini se conocieron en 2022, en una etapa en la que la actriz estaba enfocada en su crecimiento personal y profesional. La conexión entre ambos se dio de forma natural y lejos del foco mediático, lo que les permitió construir un vínculo sólido desde el inicio. Fue en 2023 cuando decidieron hacer pública su relación y confirmar que ya eran novios, dejando ver que se trataba de una historia basada en la tranquilidad, la confianza y el respeto mutuo.

A medida que avanzó su relación, la pareja consolidó su proyecto de vida en común. Damián, quien no pertenece al mundo del entretenimiento, se convirtió en un apoyo fundamental para Sara, acompañándola en decisiones importantes y brindándole estabilidad emocional. Esa complicidad fue clave para que ambos dieran un paso más, convencidos de que compartían los mismos valores y objetivos a largo plazo.

Finalmente, en 2024, Sara Corrales y Damián Pasquini sellaron su historia de amor con una boda por todo lo alto, marcando el inicio de una nueva etapa como esposos. Poco después, la pareja celebró otra gran noticia: la espera de su primera hija, un acontecimiento que terminó de consolidar una relación construida con calma, madurez y un profundo deseo de formar familia.