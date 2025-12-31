Publicidad

Cuántos meses de embarazo tiene Sara Corrales; subió video mostrando su barriga

Aprovechando que está en la playa, la actriz de 'Vecinos' compartió un video muy emotivo, en donde muestra cuánto ha crecido su pancita y lo feliz que está de tener a su primera bebé.

Sara Corrales mostró su barriguita de embarazo de cuatro meses: “Ya se me salió”

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 31 de dic, 2025
Sara Corrales mostró su barriguita de embarazo de cuatro meses: “Ya se me salió”