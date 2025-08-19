Dani, la única participante del Desafío que ha sido La Elegida dos veces: “Lo odio, lo detesto”

Dani, sin lugar a duda, se convirtió en una de las Súper Humanas más memorables del Desafío del Siglo XXI debido a su fuerte temperamento. La joven salió oficialmente de La Ciudad de las Cajas tras la eliminación de Sathya en el Box Negro, por lo que concedió una entrevista en la que se sinceró acerca de su paso por la producción de Caracol Televisión.

Mira también: Hermana de Rata, del Desafío, lo defiende de críticas por castigo que Gamma mandó a Omega

Inicialmente, la joven relató cómo fue su experiencia viviendo con Abrahan en El Cubo de ditu teniendo en cuenta su mala relación en Beta. Aunque llegaron a un acuerdo de llevar la convivencia en paz en lo que salían del programa, la joven no dudó en confesar lo que opinaba de él en el juego.

Publicidad

Según su versión, lo considera una persona “egoísta” que prefirió protegerse a sí mismo de estar en riesgo de eliminación en vez de velar por el bienestar de su equipo como sí lo haría un verdadero líder.



¿Dani fue la más afectada por la dinámica de El Elegido?

Cuando le preguntaron por la dinámica que fue incluida como novedad en esta edición del Desafío, Dani no dudó en decir que fue una de las cosas más difíciles que tuvo que afrontar en La Ciudad de las Cajas, pues se vio en la necesidad de solucionar esta situación en dos diferentes oportunidades.

Mira también: Kevyn, del Desafío, dijo que su relación con Natalia fue un error y destapó problemas

Publicidad

“Realmente el papel de El Elegido lo odio, lo detesto. La primera vez que me tocó, sentí escalofríos, dije ‘Dios mío, ¿cómo voy a hacer esto?’. Soy la primera, como sea lo tengo que sacar adelante, gracias a Dios lo saqué adelante”, comentó.

Es necesario mencionar que la primera tarea que le encomendaron a Dani fue cambiar de capitanía en Beta. Aunque esta postura fue muy polémica, la competidora logró cumplir con la misión luego de que Magic le cediera todo su poder a Abrahan. La segunda tarea, por su parte, era hacer que los azules perdieran un Desafío de Sentencia, Premio y Castigo específico para que le pusieran una penitencia y la incumplieran.

Mira también: "Me dejaron el estómago abierto": Margoth, del Desafío, se salvó de la muerte tras estar en coma

Aunque quiso pasarse de lista y le pidió a Tina, su hermana, que la delatara frente a Andrea Serna, ambas terminaron compitiendo en el Desafío a Muerte.

Publicidad

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.