Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Dani, la única participante del Desafío que ha sido La Elegida dos veces: “Lo odio, lo detesto”

Dani, la única participante del Desafío que ha sido La Elegida dos veces: “Lo odio, lo detesto”

Luego de salir oficialmente de La Ciudad de las Cajas, Dani se sinceró en El último adiós acerca de la frustración que sintió cuando le informaron cuáles eran sus tareas en La Ciudad de las Cajas.