Desgarrador mensaje de Jessica Cediel a dos semanas de la muerte de su papá: "Un vacío"

Para darle la bienvenida al 2026, Jessica Cediel no dudó en compartir unas palabras muy emotivas con todos sus seguidores, por el dolor que está pasando al perder a su papá en la época decembrina.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 1 de ene, 2026
Desgarrador mensaje de Jessica Cediel a dos semanas de la muerte de su papá: "Un vacío"