Desgarrador mensaje de Jessica Cediel a dos semanas de la muerte de su papá: "Un vacío"

Jessica Cediel está atravesando un momento muy difícil, tras la pérdida de su papá Alfonso Cediel. En medio de las fechas decembrinas partió de este mundo terrenal y la presentadora ha expresado públicamente, lo mucho que extraña a su progenitor.

Mensaje de Jessica Cediel a su papá que murió

Reflexionó sobre cómo existen situaciones para las cuales el ser humano nunca está plenamente preparado. Según expresó, mantiene la firme convicción de que el proceso de duelo genera una transformación profunda que marca un antes y un después en la existencia



"Hay momentos para los que la vida no te prepara. Creo firmemente que después de un duelo, la vida te cambia completamente en un antes y un después. Miras todo con nuevos ojos. Por ahora, tiempo al tiempo", empezó diciendo.

Con una profunda fe, la presentadora elevó una oración por quienes, al igual que ella, atraviesan estas fechas con una ausencia difícil de llenar: "Que Dios nos llene de su misericordia y fortaleza a aquellos corazones que por estas épocas aún tenemos un vacío por dentro. Y aunque duela intensamente, permítenos aceptar con goto su santa voluntad".

