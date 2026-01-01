Publicidad

Hermana de B-King, Stefania Agudelo, reveló la última foto de él antes de su muerte

Para despedir el 2025, Stefania Agudelo reveló cuál fue esa imagen que capturó antes de la tragedia en México y dejó emotivas palabras para siempre recordar ese momento junto a B-King.

Hermana de B-King reveló la última foto que se tomó con él antes de la tragedia

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 1 de ene, 2026
Hermana de B-King reveló la última foto que se tomó con él antes de su muerte