Hermana de B-King reveló la última foto que se tomó con él antes de la tragedia

El mundo del entretenimiento y la escena urbana en Colombia continúan conmovidos tras la partida de Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B-King. A medida que pasan los días, sus seres queridos siguen publicando fotos y videos recordando esa linda persona que era él.

Última foto de B-King con su hermana

Recientemente, su hermana Stefania Agudelo conmovió a sus seguidores al compartir una imagen inédita que captura uno de los últimos momentos de felicidad junto al cantante antes de que ocurriera el fatídico hecho en territorio mexicano.



A través de sus redes sociales, la hermana del artista publicó una fotografía cargada de significado, acompañada de una frase que resume el legado de luz que dejó Bayron en su familia. "Habitas en todo lo que recuerdo con amor", escribió la joven, acompañando la instantánea donde se les ve compartiendo un vínculo inquebrantable que hoy trasciende el plano físico.

Qué le pasó a B-king en México

La muerte de B-King se produjo en circunstancias que aún generan gran consternación. El artista se encontraba en México, país que había visitado con el objetivo de expandir su carrera musical y cumplir compromisos profesionales. El deceso ocurrió tras un incidente en el que, desafortunadamente, el cantante se vio involucrado en un hecho de violencia. Hasta el momento, las investigaciones en el país azteca avanzan bajo la lupa de las autoridades locales.

Ante la triste noticia, la comunidad de seguidores no ha tardado en manifestarse, inundando las plataformas digitales con miles de mensajes de apoyo y solidaridad dirigidos a la familia de Bayron. Los fanáticos, que han seguido de cerca cada paso de la carrera de B-King, han expresado sus condolencias destacando la nobleza del artista y brindando palabras de fortaleza.

"Brillarás en el cielo, siempre estarás en nuestras oraciones y mucha fuerza para toda su familia", "su luz brillará por siempre, ahora es tu ángel", "tuve el placer de compartir con los dos y sé el amor que se tenían y la unión familiar que reinaba en tu hogar", "la foto de bebé, su mamá no está despidiendo al hombre, sino a ese bebesito que dormía, cuánto dolor", "Muy triste lo sucedido, ánimo y mucha fortaleza", "Dios mío llénalas de consuelo a su madre y hermana", dijeron algunos.