Muerte de Giovanni Vera: revelan la última publicación el día de su muerte en México

Giovanni Vera falleció, luego de que unos hombres ingresaran a una vivienda en la colonia Los Presidentes y atacaron a los habitantes. Según el reporte de la Fiscalía, cinco personas murieron en el lugar.

Última publicación del reconocido cantante mexicano que murió en medio de un ataque armado

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 1 de ene, 2026
