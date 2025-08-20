Famoso cantante de música regional murió a sus 38 años: fue víctima de un ataque armado

En las últimas horas, se conoció que el famoso cantante de música regional, Ernesto Barajas, quien era vocalista y fundador del grupo Enigma Norteño, murió a sus 38 años en la colonia Arenales Tapatíos en Zapopan, en Guadalajara, México.

Cómo murió Ernesto Barajas

Al parecer, según revelaron los medios locales del país centroamericano, todo ocurrió cuando el artista se encontraba adentro de un vehículo y de un momento a otro, dos personas empezaron a dispararle de manera continua hasta causarle la muerte. Tras este sucedo, los que habrían realizado el ataque huyeron de la escena en una moto.



Por otra parte, se conoció que Ernesto Barajas estaba acompañado de dos personas, uno de ellos no salió con vida, y la otra solo haría recibido un golpe en la rodilla, por lo cual tuvieron que remitirla a un hospital para ser atendida.

Luego de este incidente, las autoridades no han reportado más detalles del caso, pero actualmente se encuentran realizando una exhaustiva investigación para encontrar con los sujetos que atacaron al intérprete de ‘Háganse a un lado’.

Los fans no dudaron en reaccionar en sus redes sociales y enviaron varios mensajes por todo el legado que deja tras su dolorosa partida. “En paz descanses amigo, que hace que la pasamos bien aquí en Moreno, Valley y platicamos”, “me dueles y mucho, Dios está con tu bonita familia”, “increíble, todavía no puedo creerlo”, “gracias por siempre darme buenos consejos”, “hoy tus corridos van a trascender mundialmente”, dijeron algunos.

Es de resaltar que, en el 2023, Barajas habría sido víctima de amenazas por el Cartel Jalisco Nueva Generación, pero esto aún sigue siendo objeto de estudio junto a todo lo que ocurrió recientemente en aquel vehículo donde perdió la vida.