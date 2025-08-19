Primera eliminada del Desafío 2025 en la etapa de tres equipos: Katiuska, María C., Sathya o Miryan

Andrea Serna se reunió con los integrantes de Alpha, Gamma y Omega para ver el Desafío a Muerte correspondiente al sexto ciclo, que en esta oportunidad estuvo a cargo de Katiuska (la excapitana del grupo), Sathya, María C. y Miryan.

Mientras las jóvenes hacían su mejor esfuerzo en el terreno de juego, otros participantes aprovechaban para conversar en las gradas acerca de la estrategia que está usando cada equipo para avanzar en competencia.



Quién quedó eliminada en el sexto ciclo del Desafío

Luego de un intenso encuentro en el Box Negro, Sathya quedó eliminada del reality de los colombianos. Katiuska logró posicionarse como una de las mejores en la pista debido a que les llevaba una gran ventaja a sus compañeras.

Aunque María C. iba un poco más adelantada que Miryan, la puntería jugó a favor de la segunda Súper Humana y los puestos en la prueba terminaron invirtiéndose.

Sathya quedó eliminada por segunda vez del programa, pues es necesario mencionar que salió anteriormente de La Ciudad de las Cajas (en el primer ciclo); sin embargo, tuvo la oportunidad de reincorporarse a la competencia cuando Cami, de Alpha, tuvo que abandonar el juego debido a una lesión que presentó en el tobillo.

Luego de pasar una temporada en Alpha, la joven fue elegida para ser parte de Omega, en donde sus compañeros la acogieron como un miembro más de su familia, pero también le hicieron ver los errores que estaba cometiendo en el terreno de juego y que les afectaba directamente.

Sathya asumió la derrota con la frente en alto y se despidió de sus compañeros no sin antes reflexionar acerca de la nueva percepción que tiene sobre las mujeres que se presentan al Desafío:

“La verdad me dejaron súper sorprendida porque realmente las personas que vienen a este Desafío no son solo modelitos, sino que también son unas guerreras que de verdad en cada pista la han dado toda”, expresó.

