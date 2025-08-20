Epa Colombia ya no estará en El Buen Pastor: esta es la cárcel a la que la trasladaron

Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia en las plataformas digitales, fue trasladada desde la cárcel El Buen Pastor de Bogotá hasta la Escuela de Carabineros, así lo informaron algunos funcionarios del INPEC. El procedimiento, al parecer, tuvo lugar en horas de la mañana de este miércoles 20 de agosto.

Esta decisión tuvo lugar luego de las múltiples solicitudes por parte de la defensa para obtener una medida domiciliar argumentando que la influencer es una madre de familia y empresaria de la cuál dependen decenas de familias. Aunque esta petición fue negada, se llevaron a cabo conversaciones entre el abogado de Barrera y el ministro de Justician Eduardo Montealegre, para llegar a un acuerdo. A estas reuniones también se convocó al secretario jurídico de la Presidencia.



En este sentido, Barrera gozaría de mejores condiciones, pues es necesario mencionar que la creadora de contenido digital fue grabada en protestas pacíficas dentro de la cárcel a la que llegó en enero de 2025 debido al mal estado en el que les entregaban la comida a las mujeres privadas de la libertad.

Noticia en desarrollo...