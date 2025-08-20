Cuánta plata se llevó Dani tras su eliminación del Desafío: premio por ser La Elegida elevó la cifra

Dani salió oficialmente de La Ciudad de las Cajas tras la eliminación de Sathya en el Box Negro el pasado 19 de agosto. La Súper Humana participó en un en vivo para las redes de Caracol Televisión, por lo que se refirió acerca de su paso por la competencia y la lección que se llevó de toda esta experiencia.

Cuánta plata ganó Dani en el Desafío 2025

En medio de la transmisión, Dani confesó que se quedó con la cifra de 13 millones 120 mil pesos colombianos. Esta, al parecer, sería la cifra más alta que han sacado hasta el momento, pues la joven tuvo la posibilidad de ganarse 10 millones de pesos al cumplir con la primera tarea que le encomendaron como La Elegida del primer ciclo.



En esta primera oportunidad, la joven recibió la indicación de cambiar de capitanía. Tras una fuerte discusión con su hermana, la joven logró que Magic entregara todo su poder en Beta y se lo diera a Abrahan; sin embargo, ninguno contaba con que esta elección provocaría una serie de eventos desafortunados para Beta debido a las decisiones impopulares que tomó el creador de contenido digital.

Dani, poco después, también recibió la tarea de hacer que la escuadra azul perdiera un castigo específico en el reality de los colombiano y, aunque lo intentó, no lo logró. Por el contrario, terminó perjudicando a su melliza, al revelarle su secreto.

En la misma entrevista exclusiva, Dani admitió que considera que pudo haber avanzado mucho más en competencia en caso de no haber recibido el título de La Elegida, pues cree que eso la limitó mucho y solo hizo que ella se centrara en no ser descubierta por sus compañeros y evadir el Chaleco de Sentencia en vez de enfocarse especialmente en su rendimiento y en la estrategia del juego.

