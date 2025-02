Epa Colombia reveló si su hija va a vivir con ella en la cárcel El Buen Pastor

Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, se encuentra recluida en la cárcel El Buen Pastor pagando una condena de 5 años y dos meses de prisión. Desde su captura, que se dio el 27 de enero de 2025 en una de sus peluquerías, su caso ha generado controversia a nivel nacional.

La captura se dio luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara en firme la condena contra la empresaria de keratinas, quien este 13 de febrero habló por primera vez con Noticias Caracol y detalló cómo han sido sus días tras las rejas.

Tras conocerse que la influenciadora quedó privada de la libertad, generó inquietud en la opinión pública el futuro de su bebé, quien depende de ella debido a que sigue en etapa de lactancia.

Precisamente por esta situación, tras la lectura de la condena su anterior abogado solicitó la casa por cárcel con el fin de no afectar a la menor de edad, pero esta tutela fue negada y la creadora de contenido lleva 15 días sin poder compartir tiempo de calidad con su bebé.

¿Epa Colombia viviría con su hija en la cárcel?

En una entrevista que le concedió Daneidy a Johana Bahamón, quien se ha vuelto una defensora de las reclusas en el país con su fundación Acción Interna, estuvo visitándola este jueves y hasta se tomaron una foto, la dueña de Keratinas Epa Colombia confesó lo que han sidosus días tras las rejas y habló especialmente de su hija.

En una charla íntima y profunda, Daneidy empezó saludando como su personaje, el mismo que la hizo famosa durante el Mundial Brasil 2014, y con una fuerza que venía de su interior pero se notaba en sus palabras, contestó cada pregunta.

Bahamón comenzó contextualizando a Barrera sobre la situación de las madres de niños de primera infancia que se encuentran recluidas en establecimientos carcelarios, pues pueden estar dentro de las cárceles con sus bebés hasta que ellos cumplen tres años de edad, posteriormente le preguntó si quisiera que su hija estuviera allá con ella.

“Yo me reservo eso que tú estás diciendo porque yo, que tengo una hija, no quiero que pague los errores de su mamá. Mi hija está creciendo, es muy inteligente, es una niña muy linda y no quisiera que esté acá porque acá se ven cosas muy terribles que no te alcanzas a imaginar (...) no me gustaría que estuviera acá”, responde con firmeza y sin titubear.

Tras la respuesta, la actriz le dice que “no hay mejor sitio que los bebés estén con su mamá”, y aclara que Epa tiene una gran ventaja y es que su hija tiene otra mamá, a lo que la empresaria responde:

“A mí me gustaría que me dieran el derecho de la lactancia, que ella viniera todos los días una hora diaria para tener esa comunión con ella, abrazarla, verla crecer entonces que me dieran esa oportunidad”, manifiesta.

Epa Colombia no ve a su hija desde que fue capturada, por lo que, entre las solicitudes que está haciendo su nuevo abogado, hay un punto relacionado a la bebé y a los derechos de la misma.