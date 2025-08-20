Quién ganó el Desafío de Sentencia y Hambre: Omega intentó reivindicarse por el pasado ciclo

Los integrantes de Alpha, Gamma y Omega atendieron el llamado de Andrea Serna y llegaron al Box Blanco para el Desafío de Sentencia y Hambre correspondiente al séptimo ciclo de la competencia.

En esta oportunidad, los Súper Humanos que decidieron poner a prueba sus habilidades físicas fueron Gero, Eleazar, Tina y Manuela de Alpha; Rata, Zambrano, Yudisa y Rosa de Gamma; y Juan, Camilo, Miryan y Katiuska de Omega.

Quién ganó el Desafío de Sentencia y Hambre del séptimo ciclo

En esta oportunidad, Gamma se quedó con el primer puesto del encuentro deportivo, de manera que ahora deberá enviar un Chaleco de Sentencia y escogerá con qué alimentos se quedará el equipo que ocupó la segunda posición (Alpha).

Con este resultado en el terreno de juego, se comprobaría si el acuerdo al que llegaron con la casa morada continúa en pie, pues al final del capítulo 32 del programa Deisy informó que se sentía preocupada porque veía venir muy pronto una ruptura en la alianza que formaron debido a que Rata está planeando cederle su rol como líder a uno de sus compañeros en la escuadra naranja.

Durante la contienda, se presentaron varios momentos importantes dentro de los que se destacan los errores cometidos por Miryan que hicieron que Omega se retrasara, y también el bajo desempeño de Eleazar, lo que genera todo tipo de reacciones en el grupo morado.

En qué consistió el Desafío de Sentencia y Hambre

Prueba por relevos. Los participantes debieron atravesar aros colgantes para después cruzar el zigzag por un obstáculo suspendido que finalizaba con un equilibrio sobre un tronco. Luego tuvieron que subirse a una garrucha, desplazarse por un cable y llegar a una plataforma.

Posteriormente, escalaron hasta el segundo nivel del Box, desde donde tomaron una cuerda que tenía un imán en la punta. Desde la altura, cogieron unos pines metálicos en una cesta y los transportaron a otro recipiente. El primero en conseguir encestar cuatro pines se quedó con la victoria.

