Epa Colombia y la noble misión que quiere cumplir estando en la cárcel: "es un nuevo comienzo"

Desde la cárcel El Buen Pastor, Daneidy Barrera Rojas, conocida comoEpa Colombia , concedió una entrevista a Noticias Caracol, en la que expresó su compromiso de aprovechar los cinco años y dos meses que pasará tras las rejas para cumplir una misión muy clara.

La empresaria manifestó ante las cámaras que está ansiosa por capacitar a las 1.950 mujeres recluidas en el penal en todo lo relacionado con el negocio de la belleza y las peluquerías.

“Mi objetivo es certificarlas a través de una academia para que puedan emprender y salir adelante. Me enfocaré en temas como belleza capilar, cepillado, corte, tinte y, por supuesto, keratina, que es mi especialidad”, explicó.

Aunque debe superar ciertas “fases” dentro del centro penitenciario, Epa Colombia tiene múltiples planes en mente. Estos surgieron al notar la necesidad de contar con más talleres que permitan a las internas aprovechar su tiempo en formación y aprendizaje en áreas como belleza, carpintería, cocina y confección.

Barrera Rojas aseguró que ya ha conversado sobre este proyecto con las directivas del penal y que obtuvo una aprobación inicial. Sin embargo, expresó su interés en reunirse nuevamente con el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para consolidar la iniciativa.

Además, compartió una reflexión sobre la importancia de esta oportunidad para las reclusas: “No quiero que piensen en volver atrás o sientan que su vida terminó. Es un nuevo comienzo para renacer como el ave fénix”.

Por último, reveló que se inscribió en un curso de administración de empresas y dejó claro que, aunque ha enfrentado momentos difíciles, no se ha dejado vencer. “Uno no se puede quedar quieto. El tiempo pasa volando y la vida no se acaba aquí”.

