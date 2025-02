Filtran video de Epa Colombia en la cárcel: Presuntamente, le habrían desordenado su celda.

Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia , sigue en el centro de la atención tras su ingreso a la cárcel El Buen Pastor el pasado 30 de enero, donde cumple una condena de cinco años y dos meses por perturbación al servicio de transporte público, instigación a delinquir con fines terroristas y daño en bien ajeno.

La influenciadora fue sentenciada por protagonizar actos vandálicos durante el Paro Nacional de 2019, cuando destruyó con un martillo una estación de TransMilenio en Bogotá.

El 13 de febrero de 2025, Barrera Rojas concedió una entrevista a Noticias Caracol, en la que habló sobre su situación en prisión, las dificultades que enfrenta, su depresión posparto y lo sucedido con su abogado. La también empresaria explicó que, siguiendo su consejo, accedió a firmar un preacuerdo con la Fiscalía sin imaginar que terminaría tras las rejas.

Celda de Epa Colombia

Horas después de la emisión de la entrevista, comenzó a circular en redes sociales un video que generó controversia. La grabación, difundida por la cuenta de Instagram Rechismes y varios medios de comunicación, muestra a Epa Colombia organizando su ropa y pertenencias dentro de su celda. Según versiones compartidas, su espacio habría sido desordenado en su ausencia mientras se encontraba en la entrevista.

A pesar de la viralización del video y las especulaciones, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la veracidad de esta información ni se conocen más detalles sobre lo ocurrido dentro del penal.

Cómo recibieron a Epa Colombia en la cárcel

Barrera Rojas contó que, al llegar a El Buen Pastor, se encontró con algunas mujeres a quienes había capacitado en el pasado y reafirmó su convicción de que es necesario brindar oportunidades a quienes buscan reconstruir su vida tras las rejas.

Sobre su primer día en prisión, fue sincera: "Muy duro. Me recibieron bien, así como hay gente que me quiere, hay quienes no, pero gracias a Dios todo estuvo bien". Sin embargo, confesó que en sus primeras noches le resultaba imposible dormir mientras se preguntaba qué hacía allí.

