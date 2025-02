Epa Colombia confesó que no quería grabar el video de TransMilenio: “me dieron la idea”

Epa Colombia fue capturada el pasado 27 de enero en su peluquería ubicada en el Restrepo y desde entonces estuvo en el Búnker de la Fiscalía hasta ser llevada a la cárcel El Buen Pastor.

La mujer tendrá que pasar cinco años de su vida privada de la libertad y han sido muchas las reacciones que ha obtenido debido a esto, pues hay quienes apoyan la sentencia y otros que la han defendido.

Epa Colombia no quería filmarse dañando TransMilenio

En medio de una entrevista con La Red en el 2021 la mujer habló sobre el video en el que aparece destruyendo una estación de TransMilenio, por el cual inició su proceso legal y ahora debe enfrentarlo.

En ese momento contó que sus amigos fueron quienes la incitaron a grabar el contenido, uno de ellos le dijo que aprovechara las marchas para hacerse más famosa.

"Ellos me dieron la idea, yo no lo quería hacer y luego no lo quería subir", comentó y explicó que minutos después ya era tendencia nacional y desde ese momento se arrepintió.

Allí habló también de las malas amistades que tuvo y aseguró que no debió confiar en esas personas, "cometí errores", pasé momentos difíciles en mi vida.

