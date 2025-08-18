Yina Calderón perdió dineral por apostar por Westcol en la pelea contra Mario Bautista

Muchos fueron los fanáticos y colegas del medio que se conectaron en vivo a la pelea de Westcol y Mario Bautista el pasado 17 de agosto. Yina Calderón fue una de ellas, pues les informó a sus seguidores a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram que realizaría un live aparte para reaccionar minuto a minuto de la contienda deportiva.

"Yo le apuesto a Westcol, yo soy team Westcol, yo sé que él se va a traer ese cinturón y va a ganar hoy", comentó horas antes de la velada y, aunque después no publicó en la citada red social más contenido, después de la transmisión apareció un poco decaída por la suma de dinero que había perdido.



Cuánta plata perdió Yina Calderón por la pelea de Westcol

"No, perdí. Perdí tres millones de pesos. Leonela (la hermana), me peló otra vez. Yo pensé que ganaba Westcol", con estas palabras Calderón confirmó que había apostado junto a su familia y que perdió una generosa suma de dinero por hacerle fuerza a su compañero.

Es necesario mencionar que el creador de contenido digital se alejó de la victoria debido a un nocaut técnico en el segundo round; adicionalmente, no pudo continuar debido a una lesión que presentó en el hombro. Luego de agradecer a cada uno de los asistentes al evento y a sus admiradores en casa que estaban siguiendo la transmisión, Westcol tuvo que se trasladado de urgencia a un centro de salud para que los médicos revisaran su estado.

Tras un par de horas, el influenciador anunció que se había dislocado el hombro y presentaba rotura de labrum, por lo que ahora debe someterse a un procedimiento quirúrgico, pues, de lo contrario, seguirá presentando molestias en la extremidad que podrían perjudicar su condición.

A esto se le suma que, por recomendación médica, no va a poder practicar boxeo de nuevo, pues debe priorizar su salud y su pronta recuperación.

Las reacciones en redes sociales ante esta situación no se han hecho esperar. Mientras unos felicitan a Bautista por su excelente desempeño en el cuadrilátero y le desean pronta recuperación a Westcol, otros se muestran alegres por el resultado.