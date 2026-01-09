Publicidad

Michell Orozco interpreta a Soraya Giraldo

Soraya Giraldo, la hermana de Sky Giraldo en 'La Reina del Flow 3', se enfrentará a sus momentos más difíciles para luego comprender que lo más valioso en la vida es la familia.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 9 de ene, 2026
Michell Orozco interpreta a Soraya Giraldo