Michell Orozco interpreta a Soraya Giraldo

Bonita, sensual, suspicaz y calculadora. Una mujer altiva que siente que el mundo le debe, pues jura que está hecha para mejores cosas. Lo de ella no es el trabajo duro, mucho menos la disciplina y el juicio. Vive en su ley, la del menor esfuerzo, es decir, recostada en su hermana mayor que le da todo lo que necesita.

Sori, como le dice Sky, vive alimentando, aunque no lo diga, un profundo resentimiento hacia su hermana. Ve en ella todo lo que no tiene y anhela, su belleza, su inteligencia y hasta su talento. Asimismo, le envidia el amor de su novio Rúsvel, a quien, sin el mínimo de culpa, le coquetea y logra llevar a su cama de vez en cuando.



En principio,quiere que su hermana salga adelante en la música, pues no se la imagina brillando más que ella, mucho menos con dinero y fama. Cuando Sky toca las puertas de S&B, su instinto de manipulación se activa y encuentra allí, la oportunidad de acercarse a Charly, su ídolo y de quien está obsesivamente enamorada.

Es allá donde Soraya sueña llegar, al mundo que se merece, uno rodeado de fama, de dinero, donde sea la envidia de todos. Lo que no se imagina, es que sus malos sentimientos y decisiones, le harán tocar fondo y sufrir, para finalmente descubrir, tal vez demasiado tarde, que la familia es el mayor tesoro, y que la vida tiene sentido sólo si se vive con humildad y amor.

Quién es Michell Orozco, que interpreta a Soraya en 'La Reina del Flow 3'

Michell Orozco López es una actriz colombiana nacida el 3 de octubre de 2000 en El Doncello, Caquetá, actualmente tiene 25 años. Inició su carrera artística a los diez años, lo que significa que lleva más de 15 años de experiencia en actuación, trabajando en cine, teatro y televisión.

Se ha destacado por interpretar personajes complejos y con gran fuerza dramática, mostrando versatilidad y sensibilidad en cada papel. Su formación artística y dedicación le han permitido asumir proyectos de distintos géneros, consolidándola como una actriz confiable y talentosa dentro de la industria colombiana.

Con más de una década y media de trayectoria profesional, Michell Orozco continúa desarrollando su carrera, ganándose un lugar como una de las jóvenes artistas más prometedoras de Colombia.



En qué producciones ha actuado Michell Orozco

Tiene una gran trayectoria en el mundo televisivo, como en las siguientes producciones de Caracol Televisión: ‘Escobar, el patrón del mal’, ‘La Niña’, ‘La Noctuna 2’ y en Klass 95: El poder de la belleza’. Además, tuvo la oportunidad de hacer el personaje de Sara Castaño en ‘El paseo 6: La excursión de 11’ en el 2021.

