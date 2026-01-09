Juana Arboleda interpreta a Brenda Piedrahita

Un dama, frentera y categórica en sus principios y valores. En sus mejores años fue reina popular, el sueño adorado de todos en su región. Hoy sigue siendo igual de bella, por fuera y por dentro, pues la nobleza y bondad de su corazón no se compara. Y esa es su mayor virtud, esa capacidad que tiene para manejar a su familia con sabiduría y amor.

Sufre de artritis degenerativa, pero sus dolores e incomodidades las padece en silencio, como dice ella, la situación ya es difícil como para andar quejándose. Cuando conoció a Fredy, su esposo, se enamoró de su empuje, fue el hombre que la hizo soñar con un mejor futuro junto con una familia unida y amorosa.



Ama a sus hijas profundamente, y así mismo las conoce a la perfección. Con Sky tiene todo en común, y por eso se convirtieron en confidentes y amigas, porque Brenda no juzga, no critica, sólo escucha y trata de dar un buen consejo. Con Soraya es diferente, sabe que es su oveja descarriada, que con su rebeldía, si no la contiene, se le puede salir de control.

Le dolió en lo más profundo el error de Fredy, y aún le cuesta pensar en que el hombre de su vida sea un ladrón, pero al final, gracias a ese amor que le tiene, lo ha venido perdonando y sueña con que salga de la cárcel para que vea a su hija triunfar y de paso, le acompañe en su enfermedad.

Quién es Juana Arboleda, que interpreta a Brenda Piedrahita en 'La Reina del Flow 3'

Juana Arboleda es una actriz nacida en Medellín, Colombia, en 1978. Aunque es del departamento de Antioquia, vivió diez años en Cali y desde el 2021 está radicada en Bogotá. Se formo en arte dramático, dado que esa siempre ha sido su pasión. A lo largo de los años ha construido un perfil artístico sólido, participando en producciones de alto impacto en Colombia y otros países de la región.

Su trabajo se ha caracterizado por la composición de personajes complejos y emocionalmente intensos, lo que le ha permitido destacarse tanto en roles protagónicos como de reparto. Gracias a su formación actoral y a su capacidad para adaptarse a distintos géneros dramáticos, ha logrado mantenerse vigente dentro de la industria audiovisual latinoamericana.

Además de su labor en televisión, Juana Arboleda ha desarrollado una importante trayectoria en el teatro, espacio en el que ha explorado propuestas más íntimas y exigentes desde el punto de vista interpretativo, fortaleciendo así su identidad artística.

Con una carrera consistente y en constante evolución, Juana Arboleda se ha consolidado como una actriz respetada y reconocida por su compromiso profesional, aportando solidez y credibilidad a cada uno de sus proyectos.



En qué producciones ha actuado Juana Arboleda

Desde el 2007 esta sumergida en el mundo de la televisión. Empezó en ‘Tu Voz Estéreo’ en aquel año. En el 2013 interpretó a Karen Ortiz en ‘La Promesa’, en el 2015 a Amanda Rosa en ‘Esmeraldas’. Un año después llegó al elenco de ‘La niña’ dándole vida a Nancy ‘Alias Segura’. En el 2024 tuvo la fortuna de hacer de Nayibe Sepúlveda en ‘Klass 95: El poder de la belleza’.

