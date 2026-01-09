Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Novia de Yeferson Cossio
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Programación de Caracol

Juana Arboleda interpreta a Brenda Piedrahita en 'La Reina del Flow 3'

Conozca a Brenda Piedrahita, interpretada por Juana Arboleda, la mamá de Sky y Soraya en 'La Reina del Flow 3'. Padece artritis degenerativa y enfrenta el dolor en silencio, por su situación compleja.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner LRDF3 DK

Juana Arboleda interpreta a Brenda Piedrahita

Brenda Piedrahita, la mamá de Sky y Soraya, padece artritis degenerativa y enfrenta el dolor en silencio. Se enamoró de Fredy, su esposo, por su empuje y galantería, con quien soñó un futuro mejor y una familia unida.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 9 de ene, 2026
Comparta en:
Juana Arboleda interpreta a Brenda Piedrahita