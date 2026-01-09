Marcos Carreño interpreta a AXL

Rapero, artista de corazón, bacán y leal hasta la muerte, es la oreja de Charly, el que conoce todos sus males, talentos, ventajas y también sus secretos del pasado. Por eso lo comprende tanto y también es capaz de contener a su amigo, cuando su temperamento acelerado y agresivo asoma la cabeza.

Axl da el paso a ser productor y se estrena con Sky, con quien forjará una cercana amistad. Axl también descubrirá el amor en esta temporada… solo para llevarse uno de los golpes más fuertes por cuenta de la ceguera que ese sentimiento causa y será señalado como traidor, cuando no existe nadie más fiel que él.



Quién es Marcos Carreño, quien interpreta a AXL en 'La Reina del Flow 3'

Marcos Andrés Carreño, conocido artísticamente como Kiño, es un actor, músico y productor colombiano nacido en Medellín. Actualmente interpreta a Axel en la producción 'La Reina del Flow', papel que lo ha dado a conocer ante el público colombiano e internacional.

Desde joven se interesó por la música urbana, especialmente el hip hop y el rap. Como cantautor y productor, ha participado en varios proyectos musicales, incluyendo álbumes y EP como Los Marcos, y ha contribuido con bandas sonoras para producciones televisivas.





Su carrera actoral comenzó combinando música y televisión, con participaciones en varisa series, antes de consolidarse en La Reina del Flow. Esta versatilidad le ha permitido destacarse como un artista integral, capaz de desarrollarse tanto en la actuación como en la música, convirtiéndose en una figura reconocida de la cultura urbana y audiovisual colombiana.

Hay una canción que él canta en la producción titulada 'La Culpa' y hace en compañía de Juanfran que salió en el 2021. Por otra parte, también está la que se llama 'Puro Flow, que sale en la primera temporada de la producción de Caracol Televisión.

