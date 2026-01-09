Publicidad

Marcos Carreño interpreta a AXL en 'La Reina del Flow 3'

Él es AXL, el rapero que tiene 45 años, que se estrenará en 'La Reina del Flow 3' como productor y lo hará con Sky, la mujer con la que tendrá una amistad muy cercana.

Marcos Carreño interpreta a AXL

AXL, el rapero de 45 años, que apareció desde 'La Reina del Flow 1', por fin descubrirá el amor y a la vez se llevará uno de los golpes más fuertes de la vida.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 9 de ene, 2026
Marcos Carreño interpreta a AXL en 'La Reina del Flow 3'