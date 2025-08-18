Pedro Palacio contrajo matrimonio por segunda vez: ella es María Alejandra Restrepo, su esposa

El destacado actor colombiano Pedro Palacio dio el "sí, acepto" por segunda vez. En esta ocasión, el también creador de contenido digital decidió dar un paso más en su relación con María Alejandra Restrepo, con quien tiene una sólida relación. Aunque ya se conocía que estaban comprometidos, ambos se mantuvieron herméticos respecto a la fecha exacta de su matrimonio.

Fue la misma María Alejandra la que compartió detalles de la celebración a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram. Allí se les vio vestidos a ambos completamente de blanco mientras bailaban en frente de los invitados y también expresaban sus votos.

Quién es la esposa de Pedro Palacio

María Alejandra Restrepo es una profesional en deporte, salud y prevención que trabaja como directora del departamento técnico y educativo Lisap Milano. En su cuenta oficial de Instagram recoge más de 40 mil seguidores, por lo que comparte contenido relacionado con su estilo de vida saludable, tal es el caso de los intensos entrenamientos y una alimentación saludable que cumple con sus requerimientos de proteína.

Adicional a esto, deja ver en algunas oportunidades cómo es su relación familiar con Palacio, los viajes que realizan y las actividades que hacen parte de su rutina diaria, y en algunas oportunidades le ha ayudado a su esposo en la creación de contenido para redes.

Las reacciones de los internautas antes esta nueva unión no se han hecho esperar, pues le han deseado a la pareja mucho éxitos en esta nueva etapa de la vida: "Otra vez se casó", "Me encanta", "Hay una epidemia de matrimonios este año, es impresionante", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.

Por el momento, sus admiradores están a la espera de conocer detalles de la luna de miel, pues desean saber si se realizarán en Colombia o el extranjero, o si por el momento tienen otros planes para celebrar que decidieron dar inicio a una importante etapa.