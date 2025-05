Pedro Palacio informó la dolorosa muerte de un familiar: "Te me fuiste muy rápido"

"No sabía si realmente publicar este momento doloroso, pero sé que hay muchas personas, amigos, cercanos que querían mucho a mi hermana", con este mensaje, el actor Pedro Palacio les informó a sus seguidores la muerte de su hermana Karen Johana, quien fue una de las personas más importantes de su vida y lo acompañó en el proceso de darse a conocer en el mundo del entretenimiento.

Aunque no reveló el motivo del deceso ni los detalles al respecto, Palacio se tomó un instante para reflexionar sobre lo privilegiado que se siente de haber tenido la posibilidad de compartir con ella a través de los años y aprender acerca de la persona que era: "Me quedo con nuestras historias, momentos felices y tiempo compartido; gracias por estar conmigo siempre de una manera incondicional y ser la mejor... Te me fuiste muy rápido negra", explicó.

En la fotografía se logra observar a la mujer vestida de blanco y cuya silueta resalta ya que está sobrepuesta en una imagen del cielo. Pedro, también agradeció a todas las personas que se han decidido a escribirle al interno para expresarle su más sentido pésame y les demostró su cariño a todas las personas que tuvieron un conmovedor momento con su hermana.

Diferentes personalidades de la farándula nacional se han ido pronunciando sobre el hecho, deseándole mucha fortaleza para poder asumir esta desalentadora noticia: "Mi hermano, te abrazo fuerte a la distancia", "Cuánto lo lamento, fortaleza mi hermano", "Te mando un gran abrazo, sentido pésame. No hay palabras para describir lo que puedas sentir en estos momentos; sin embargo, te mando toda mi energía positiva para que pueda salir de este proceso rápido, un abrazo", "Esto ha sido tan difícil de asimilar, no puedo imaginar cómo debes estar Pedrito", son algunos de los comentarios que resaltan.

Dentro de las personalidades que le han dejado mensajes de aliento se destacan El Checo Acosta . Por el momento, los fanáticos de Pedro están a la espera de que se recupere anímicamente y se sienta fuerte para hablar del tema si así lo considera pertinente. Además, hay quienes están pendientes de conocer detalles respecto a las honras fúnebres y de más actos para darle el último adiós a la joven.

