Jhonny Rivera no le iba a pedir la mano a Jenny López en su concierto: esta es la verdad

Luego de que se viralizara el video en el que le pide a su novia compartir el resto de la vida juntos, Jhonny Rivera apareció en las historias de su cuenta oficial de Instagram para hablar no solo de la gran sorpresa que se llevó al ver a todo su público en el Movistar Arena, sino que también contó que ya estaba analizando seriamente comprometerse desde hace meses y que, de hecho, tenía otros planes para su relación.

"Yo lo había pensado en París, yo dije 'pero tanta gente que lo ha hecho acá' y yo iba pensando si en la Torre Eiffel, pero yo iba enfermo, tenía laringitis y aparte de eso estaba lesionado de un pie jugando fútbol entonces yo dije 'no, no es, no conviene, las cosas no están dadas para hacerlo acá' y yo pensaba dónde", mencionó.

La respuesta llegó cuando se enteró de que había logrado sold out en el concierto con el que celebraba sus 20 años de carrera, pues López lo sorprendió con un ramo de girasoles para festejar el triunfo. Ante el emotivo detalle, el intérprete de temas como 'El mujeriego', 'El marrano' y 'Terminó tu juego' decidió usar este espacio para compartir la feliz noticia y añadió que muy pocas personas sabían sobre sus planes: su hermana, su sobrino y su colega Pipe Bueno.

Rivera también dijo que incluso consideró pedirle ayuda a Silvestre Dangond para que surgiera del escenario interpretando el icónico tema 'Cásate conmigo' y, aunque esto no sucedió, quedó satisfecho en como ocurrieron las cosas. Por su parte, Jenny apareció en la misma red social para contar su versión de la situación, revelando de esta forma que no comprendía muy bien lo que estaba sucediendo debido a que ya habían estudiado minuciosamente el show y su prometido se salía del itinerario.

"No tengo idea de cómo cante 'Así no te amará jamás' porque yo me encontraba emocionada, súper sentimental, llorando un montón, es una canción bien exigente. No sé, yo creo que ustedes me dieron como la fuerza para cantarle a los que estaban en el Movistar con nosotros en ese evento tan especial", finalizó.

