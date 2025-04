Jhonny Rivera sufrió un accidente por un descuido de su pareja Jenny López: "Eso me quemó"

El pereirano es uno de los cantantes más reconocidos de la música popular y ha sabido aprovechar sus redes sociales para impulsar su carrera. A través de ellas, suele compartir momentos de su vida personal y profesional con sus seguidores. En esta ocasión, utilizó su perfil de Instagram para relatar una curiosa anécdota.

Qué le pasó a Jhonny Rivera

Por medio de un video, el artista contó que actualmente usa un medicamento para sus ojos debido a una fatiga visual, provocada por la falta de descanso. Sin embargo, entre risas, reveló que su pareja, Jenny López, tuvo un descuido que terminó afectando su salud.

Según relató, el incidente ocurrió durante la grabación de un video. "Le dije: 'Amor, guarda las goticas para que me las apliques más tarde'. Entré al lugar donde íbamos a grabar y vi un frasco por ahí. Pensé: 'Jenny tan desordenada, no las guardó', así que las cogí y le pedí que me las aplicara", narró el cantante.

Tras la aplicación, Jhonny sintió una molestia inusual en su ojo. Al revisar el frasco, se dio cuenta de que no era su medicamento, sino unas gotas para los oídos.

"Casi me muero, sentí que eso me quemó", expresó. El video desató diversas reacciones entre sus seguidores. Mientras algunos tomaron el incidente con humor, otros mostraron preocupación por las posibles consecuencias.

"Es delicado, ojalá no pase a mayores", "Mucho cuidado, eso puede afectar la retina", y "Jenny es inocente, jajaja", fueron algunos de los comentarios.

Por su parte, Jenny López se defendió de las acusaciones y respondió: "Pero la culpa es tuya, tú mismo me las pasaste", señalando que ninguno verificó el nombre del medicamento antes de aplicarlo. Al finalizar el video, Jhonny concluyó con una lección entre risas: "La moraleja es: nunca apliques una gota equivocada en el ojo del ser que amas".