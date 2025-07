Claudia renunció a importante reinado para estar en el Desafío: ahora piensa en irse del programa

En el capítulo 4 del Desafío Siglo XXI se vivieron emociones intensas, especialmente por la exigente prueba en el Box Amarillo y la creciente tensión entre Zambrano y Leo. Sin embargo, un hecho que sorprendió a muchos fue el anuncio de Claudia, integrante del equipo Beta, quien reveló su intención de renunciar al reality.

Mira también: ¿Zambrano, del Desafío, le dio una patada en la cara a Leo en el Box Amarillo? VIDEO

“He pensado mucho y he tomado una decisión. La verdad, me voy. Me siento tan débil, y hoy sentí cosquilleo en todas las extremidades; pensé que me iba a desmayar”, expresó la modelo y estudiante de Comunicación Social. Su declaración generó opiniones divididas entre los miembros de Beta, pues fue durante la tercera prueba del ciclo, en la que, una vez más, su equipo no logró destacar, que compartió su decisión. Cabe recordar que actualmente la casa Beta no cuenta con comida, servicios ni comodidades, lo cual ha afectado fuertemente a sus integrantes.

Claudia quiere renunciar al Desafío Siglo XXI

Durante el Post Show del Desafío Siglo XXI, transmitido en la plataforma ditu de 9:30 p.m. a 10:30 p.m., Guajira y Esteban Hernández, presentadores, compartieron detalles reveladores sobre Claudia.

Publicidad

Publicidad

Según contó Guajira, la joven de 27 años renunció a su participación en el concurso Miss Tolima, en el que representaría a Ibagué, para ingresar al Desafío. Claudia ostenta títulos como Reina Nacional de la Miel 2020-2021 y Reina de la Policía Nacional, donde fue coronada como representante del departamento del Tolima.

“Me queda claro que es una mujer bien indecisa, no termina un proyecto y ya llega otro que tampoco va a finalizar porque se quiere ir”, opinó Guajira. Además, aseguró que Claudia “no sabía a qué iba” a la Ciudad de las Cajas. Esteban, por su parte, reveló que la participante estuvo en Ecuador donde formó parte de un reality, información que Claudia misma confirmó en 2021 en una entrevista con La Red. El formato combinaba baile con pruebas mentales, aunque para Guajira eso no marcó diferencia:

“Ese programa y las pruebas mentales no te funcionaron, porque ayunar también es una prueba mental. Y sin preguntar, sé que en Ecuador no ganaste, por lo que has demostrado aquí”, sentenció la presentadora.



¿Estrategia o abandono real?

Mientras Guajira cuestionó con firmeza las decisiones de Claudia, Esteban le dio el beneficio de la duda: “Tenía entendido que era dedicada y analítica. No me atrevería a decir que lo que está haciendo es una estrategia”. En las redes sociales de la desafiante, tiene una imagen que sería la única prueba de su tiempo como aspirante a Miss Universe Tolima:

Mira también: Los participantes ponen a prueba su puntería y agilidad, ¿qué equipo ganará?

Publicidad

Publicidad

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.