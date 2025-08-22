🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: La tensión desequilibrará a un equipo

Publicidad

Desafío Siglo XXI
Desafío Siglo XXI

Los equipos se encuentran en el Desafío de Sentencia y Bienestar en el Box Amarillo en una prueba que les exige fuerza y puntería. Por otra parte, parece que Rosa y Zambrano estallan, ¿por qué?

Por: Daniela Correa Grisales 
Foto: Caracol Televisión
Actualizado agosto 22, 2025 08:23 p. m.
  • 08:23 p. m.
    Desafío de Sentencia y Bienestar

    La prueba en el Box Amarillo les exige a los equipos agilidad, resistencia y fuerza.

  • 08:23 p. m.
    Rata cede la capitanía de Gamma

    En Gamma "se arma la de troya" cuando Miryan dice que espera que Rata cumpla con su palabra de que no llevarán más chalecos para Omega. Rosa y Zambrano estallan y debido a la presión, él cede su rol como capitán.

  • 08:04 p. m.
    Leo se da cuenta de que Eleazar durmió en el sofá

    El nuevo capitán de Alpha comenta con Gero que Eleazar no durmió en la cama con Tina y asegura que es probable que estén empezando a surgir ciertos problemas en su "relación".