🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: La tensión desequilibrará a un equipo

Desafío de Sentencia y Bienestar
La prueba en el Box Amarillo les exige a los equipos agilidad, resistencia y fuerza.
En Gamma "se arma la de troya" cuando Miryan dice que espera que Rata cumpla con su palabra de que no llevarán más chalecos para Omega. Rosa y Zambrano estallan y debido a la presión, él cede su rol como capitán.
El nuevo capitán de Alpha comenta con Gero que Eleazar no durmió en la cama con Tina y asegura que es probable que estén empezando a surgir ciertos problemas en su "relación".