Sale a la luz el último mensaje que dejó la mamá de Los Patojos antes de morir

La familia Los Patojos estuvo en el podcast 'Más Allá del Silencio' y revelaron más detalles de la muerte de la madre . Mencionaron que ella dejó una carta en la que les pedía que la perdonaran, y que continuaran con los sueños que tenían pese a lo ocurrido.

"Ella hizo dos párrafos. En el primero ella se despidió diciendo 'perdónenme por acabar con sus sueños, cuídense mucho, a muñeco, los quiero mucho'. En el siguiente dijo que se metió en un problema del cual no pudo salir. Y la única solución que encontró fue tomar una decisión fatal", afirmó Paola Moreno, la novia del hermano mayor, quien añadió que una de las peticiones de su suegra era darle el último adiós con música.

Después, siguió relatando que la mujer les pidió no averiguar nada sobre lo que la llevó a terminar con su vida y que siguieran el curso de las cosas. Sin embargo, el hijo menor de la familia, Naren Alexander, destacó un detalle que pudo encontrar en la carta. Al comienzo del escrito, su pulso era normal, pero al final, cuando ella confiesa que todo lo hizo por un problema, sintieron esa furia, las letras estaba marcadas con mucha fuerza, y no se entendía muy bien.

La familia notó algo extraño un día antes de lo ocurrido. Según relató el joven, el comportamiento de Yenny Ariza cambió completamente luego de recibir unas llamadas: “Mi papá dice que se puso a escribir todas las noches y en la mañana lo mismo. Los mensajes de WhatsApp borrados, las llamadas estaban eliminadas”, varias señales antes de su muerte.

Muerte de la mamá de los Patojos

Gildardo Ortiz, el esposo de la mujer, confesó que ese día de la decisión fatal, lo trató de apurar para que ella se pudiera quedar sola en la casa. Luego de unos minutos salió a trabajar, y estando allá, un perrito que solía estar con Ariza se le acercó, le tocó la pierna, y pensó que su esposa estaba en el lugar. Tras este hecho, escuchó un grito muy fuerte y salió corriendo a ver qué ocurría.

Cuando llegó, se encontró con Don Álvaro, su suegro, y vio que está llorando, pero instantes después cuando por fin logró decirle algo, se dio cuenta de lo que acabó de ocurrir. Él no sabía qué hacer, soltó la maquina de trabajo.

"Es terrible dejar bien a una persona en la casa y en un par de horas o minutos suceder lo que pasó. Yo le gritaba porqué sucedió esto, alguien que me ayude, por no entendía nada. Pedí que me llamaran a mis hijos”, reveló el papá de la familia.