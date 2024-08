Esto es lo que se sabe sobre la muerte de la mamá de Los Patojos, la mujer tenía 45 años

Sin duda alguna, son muchos los internautas conmocionados con la noticia de la muerte de Yenny Ariza, la mamá de los youtubers santandereanos, Los Patojos. La mujer, su esposo y sus hijos creaban contenido de humor en sus redes sociales.

El pasado 26 de agosto se hizo público, debido a su hijo, que la mujer había perdido la vida, aunque inicialmente Andrés no explicó qué fue lo que sucedió, ni dio detalles acerca del fallecimiento, sí manifestó que todos estaban muy tristes.

De la misma forma, encendió las alarmas al expresar: “Mi mamá apareció muerta. Me acaban de llamar: mi mamá se murió. Patojos, mi mamá se murió, no sabemos cómo, no sé qué le hicieron. Mi mamá está muerta o la mataron. Se derrumbó todo”.

Qué le pasó a la mamá de Los Patojos

La situación está siendo investigada por las autoridades, quienes fueron contactadas por la familia al descubrir que Ariza no tenía signos vitales y hasta el momento se han establecido algunas cosas, como la manera en la que se encontró y quién lo hizo.

Al parecer el papá de los jóvenes fue quien vio a la mujer dentro de su finca ubicada en el municipio de Jesús María, Santander. Según las primeras versiones, Yenny Ariza estaba suspendida de una viga de la vivienda y cuando él llegó intentó soltarla, pero presuntamente ya era tarde, pues no tenía signos vitales y quedó tendida en el suelo.

Los organismos expertos en el tema investigaron y aseguraron que no había signos de violencia en su cuerpo y encontraron un elemento que sería clave, pues la mujer habría escrito una nota en un cuaderno y allí explicaría las razones de su actuar. No obstante, por el momento los hechos siguen en investigación.

En la filmación compartida por el joven aparece llorando e insiste en que primero perdieron a su perro y ahora a su mamá. Debido a esto la familia está muy triste y tratando de asimilar la muerte de Yenny Ariza, además, continúan subiendo videos en los que muestran su duelo, lo que deben hacer y los procesos a seguir después de que alguien pierde la vida.

