Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
DESAFÍO DEL SIGLO
EN VIVO DESAFÍO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Sale a la luz foto de la reseña de Epa Colombia al llegar a la Escuela de Carabineros

Sale a la luz foto de la reseña de Epa Colombia al llegar a la Escuela de Carabineros

Daneidy Barrera fue trasladada en horas de la mañana del pasado miércoles 20 de agosto desde la cárcel El Buen Pastor de Bogotá a la Escuela de Carabineros de la capital.