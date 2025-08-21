Sale a la luz foto de la reseña de Epa Colombia al llegar a la Escuela de Carabineros

Pese a que le negaron la medida domiciliaria debido a la gravedad de sus delitos, la defensa de Epa Colombia consiguió que trasladaran a la influenciadora a un centro penitenciario con mejores garantías para su salud y bienestar; por eso, pasó de estar en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá a la Escuela de Carabineros.

El procedimiento tuvo lugar el pasado 20 de agosto, luego de que el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) autorizaran la solicitud. En medio de este traslado se conoció una nueva foto de reseña de Daneidy Barrera en la que se le observa luciendo prendas azules y un nuevo estilo de cabello, así lo dio a conocer una publicación de Noticias Caracol.

Foto de Epa Colombia en la Estación de Carabineros de Bogotá. Foto: Noticias Caracol.

Es necesario mencionar que esta imagen contrasta con otras que le tomaron cuando fue capturada por el CTI de la Fiscalía y fue puesta a disposición de las autoridades, hecho que tuvo lugar a inicios de 2025 (enero, febrero y marzo).

La Fiscalía desmintió que este se tratara de un beneficio VIP, aseguró que consiste en una alternativa para preservar la vida e integridad de la creadora de contenido digital teniendo en cuenta la situación de hacinamiento por la que atraviesa El Buen Pastor de Bogotá y los problemas de alimentación a los que se enfrentan las reclusas.

Hace un par de meses, la joven fue grabada en medio de una protesta pacífica en prisión, argumentando que había ratas en la cocina y que les estaban dando platos con comida descompuesta, lo que afectaba directamente contra sus salud.

Epa Colombia fue condenada a cinco años y dos meses de prisión debido a los delitos cometidos en el marco del paro nacional del 2019: daño en bien ajeno agravado, perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial e instigación a delinquir con fines terroristas.

Fue, de hecho, este último crimen el que más pesó en la decisión que tomó el ente judicial en su contra y la razón por la que descartaron que cumpliera con su condena desde casa, sin importar su calidad de madre o el hecho de que su trabajo como empresaria cobija a decenas de trabajadores.

Barrera se grabó causando daños materiales en la estación de Molinos (de Transmilenio) y posteriormente lo publicó en redes sociales, lo que fue entendido por la justicia como un deseo de propagar este tipo de conductas en su comunidad.