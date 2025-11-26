Charly y Yeimy no contienen las lágrimas por lo que les reveló Erick

Botero acompaña a Flow a la cárcel y juntos le hacen varias preguntas a Caronte, él revela que tiene un ayudante en la cárcel que incluso lo ayudó a escaparse. El policía le dice que, si les da información útil, podría recibir una rebaja en su condena.

No te pierdas La Reina del Flow en las noches de Caracol Televisión o en la señal en vivo.

