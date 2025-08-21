Cómo se veía Valentina, del Desafío, cuando fue porrista: también participó en un reinado

Todos los televidentes se conectan a las 8:00 p.m. para disfrutar del Desafío Siglo XXI y ver cómo compiten los tres grupos, Alpha, Gama y Omega. Precisamente, hay una participante que ha llamado la atención, se trata de Valentina.

Mira también: Valentina revela los problemas alimenticios que tuvo antes de entrar al Desafío



Cuando llegó al programa, entró a Beta, pero luego de que el equipo tuviera que bajar bandera, los reorganizaron y quedó en Alpha junto a sus otros dos compañeros, Gero y Tina.



Cómo se veía Valentina, de Alpha, de porrista

Ahora bien, varios se han preguntado cómo se veía cuando era más joven. En el 2016, cuando aún estaba en su adolescencia, publicó dos fotografías en las que se puede observar que era porrista. En la descripción puso el siguiente texto: “Él objetivo es mejorar cada día que pasa” y le comentaron que se veía muy bien en aquella etapa. Allí era flyer, es decir, la subía para que luego hiciera algún tipo de acrobacia.

Publicidad

Unos días después posteó otra imagen, pero en esta solo la estaba sosteniendo un compañero. Ella levantó la pierna más allá de la cabeza y también llevaba un moño azul, muy parecido al que tenía en la primera captura.

Publicidad

En su cuenta de Instagram, en la que tiene más de 380 mil seguidores, ha revelado el gusto que tiene por el baile y por posar al frente de la cámara. Sus fans le han mencionado que es muy bella, asimismo, destacan su amor por los animales. En el 2022 subió un clip en el que está con un perrito dándole muchos besitos y moviéndose al ritmo de la música.



Valentina participó en un reinado

Después, el tres de octubre de 2022, reveló que fue Señorita Kennedy en Girardot. Así lució un vestido de baño azul, y un traje rojo, muy elegante. Para enmarcar este momento, dejó el siguiente mensaje.

Mira también: Ella sería la pareja de Valentina del Desafío: fue a Día a Día y reaccionó a lo que pasa con Lucho

“No gané la corona, pero si gané momentos maravillosos que se quedarán en mí para toda la vida. Esto es un sueño hecho realidad, estoy feliz porque sé que representé a mi barrio de la mejor manera. No dejen de luchar por sus sueños. A veces nos impedimos cosas por ciertos estereotipos o personas que a la final no van a importar. Los llevo en mi corazón, Gracias”, dijeron algunos.

Publicidad

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.