Cintia Cossio ha dado de qué hablar en los últimos días, porque próximamente nacerá su segundo hijo. A través de su Instagram, en la que acumula más de siete millones de seguidores, ha revelado detalles del bebé que viene en camino.

Cuarto del hijo de Cintia Cossio

Precisamente, en una historia que subió recientemente, mostró cómo está quedando la habitación del menor. En lo que se puede apreciar, se observa que hay cuatro columnas bien iluminadas llenas de ropa, bolsos y muñecos.



Cintia Cossio reveló el cuarto de su segundo bebé que estar por nacer: “Aún no me lo creo” Foto: Instagram @soycintiacossio

En la parte izquierda están todos los maletines y también hay un peluche de Stitch. En el siguiente, están colgadas unas prendas de color café, unas camisas blancas y otro de los mismos muñecos. Más abajo hay cuatro cajones.

En la tercera columna aparece de nuevo el peluche mencionado anteriormente. Luego hay más prendas colgadas de diferentes colores, blanco, amarillo, azul y café claro. Debajo se encuentran otras camisas y varios estampados. Además, de los cuatro cajones que van en la parte inferior. Un detalle que llamó la atención fueron las luces en todo el armario y cómo ilumina cada espacio.



¿Cuándo nace el hijo de Cintia Cossio?

Según lo que se conoce por sus publicaciones, a finales de este agosto o en septiembre el bebé ya estaría en este plano terrenal. Por lo cual, desde ya está alistando todo para darle la mejor bienvenida al menor.

En la más reciente publicación de Cintia Cossio se tomó un par de fotografías donde aparece junto a un caballo. En aquella imagen publicó la siguiente descripción con mucho amor. “Días antes de que mi pollito llegue a mis brazos, quiero presentárselos oficialmente… porque, aunque aún está en mi pancita, ya llena mi corazón por completo”.

Frente a esto, los seguidores no dudaron en reportarse y dijeron que estaban emocionados por su cambio físico. Anamar, del Desafío, fue una de las que comentó y dijo que ella estaba muy linda en esta etapa del embarazo.

“Solo soy yo o está más hermosa de lo normal”, “Cintia tu cambio físico y espiritual es evidente, reflejas ternura y sensibilidad”, “no sé, pero antes me parecías distinta ahora te veo y digo ¡wow!, qué mujer tan espectacular”, “ese embarazo la puso más linda”, “la mamá más hermosa que vi”, dijeron algunos.