Cintia Cossio reveló el cuarto de su segundo bebé que estar por nacer: “Aún no me lo creo”

La hermana de Yeferson Cossio afirmó que se siente muy emocionada por estar otra vez arreglando todo para la llegada de su otro hijo. “Más de diez años después, de nuevo estoy muñequiando”.

Foto: Instagram @soycintiacossio
Por: Diana Carolina Vergel Perea
|
Actualizado: agosto 21, 2025 08:42 a. m.