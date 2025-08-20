Publicidad

Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Quién es el nuevo sentenciado en el Desafío: acompañará a Lucho en el Box Negro

Luego de que Gamma fuera el ganador de la prueba de Hambre y Sentencia, analizan a cuál equipo van a llevar el chaleco; minutos después, Gio agarra la maleta para entregarlo.