Quién es el nuevo sentenciado en el Desafío: acompañará a Lucho en el Box Negro

En este capítulo 34 del Desafío Siglo XXI, los participantes se enfrentaron de nuevo a la prueba de Hambre y Sentencia en el Box Blanco. Gamma se llevó la victoria y en esta oportunidad participaron: Zambrano, Rosa, Rata y Yudisa.

Por lo cual, ahora deben analizar muy bien a cuál equipo van a darle el chaleco en este ciclo, en la que los hombres se lo deben poner. Al llegar a la casa, todos los reciben con un brindis para celebrar aquel día tan importante para ellos, porque empezaron con el pie derecho.

Quién es el nuevo Sentenciado

Minutos después, se decide que Gio llevará el chaleco. Por lo cual, coge el maletín para ir directo a la casa Omega y dárselos. Justo cuando lo ven entrando, todos le dicen que respetan la decisión que está tomando Gamma, porque saben que es una estrategia, pero piden que replanteen lo que están haciendo para que el juego sea más interesante. Luego de aquel momento, Camilo se lo pone.

Posteriormente, entre todos, pidieron darla toda en las pruebas del Desafío Siglo XXI, porque no quieren seguir perdiendo y obteniendo el chaleco cada vez que los demás equipos ganan y se lo llevan a ellos. Dado que, recientemente, en el Box Negro, solo las integrantes de Omega fueron la que compitieron para no irse del programa.

Quién salió en el capítulo 33 del Desafío

Katiuska, Sathya, María C y Miryan se enfrentaron a Muerte, pero la participante que estuvo en Alpha fue eliminada. Tras aquel sentimiento de perder a un integrante, no quieren repetir esa historia y continuar juntos hasta el fin del reality.

Pero no solo viven momentos negativos, dado que, en Omega vivieron un instante lleno de risas al comienzo de todo el capítulo del Desafío. Primero Katiuska rapó a Potro con la máquina. Luego, Miryan tomó valentía e hizo lo mismo con Camilo. Tras la llamada con Andrea Serna, la presentadora del programa, todos los equipos muestran el nuevo cambio de look que se hicieron y entre todos opinaron por cómo se ven actualmente.

