Dani, del Desafío, opinó sobre la cercanía entre Eleazar y Tina: “Sería un fracaso”

Este 20 de agosto, Dani se refirió a la cercanía que ha tenido Eleazar, capitán de Alpha, con su melliza Tina. Una de las preguntas fue ¿Te gustaría tenerlo de cuñado? Ella respondió con firmeza que no, porque le parece un “dictador y todo es como lo que él diga”.

Mira también: Dani destapa la única tarea que no estaba dispuesta a cumplir como La Elegida del Desafío



“Imagínate una relación. Mi hermana obviamente es una mujer que también tiene un temperamento fuerte, entonces sin duda alguna sería un fracaso. Y yo sé que no, estoy segurísima”, empezó diciendo en una entrevista exclusiva en Caracol Televisión que la puedes revivir en este video.

Asimismo, indicó que están en una situación en la que él está siendo muy lindo con ella y que quizá le está sacando provecho a ese tema. Por otra parte, dijo que, si el día de mañana, cuando salgan de la competencia, Tina le afirma que se enamoró del capitán de Alpha, Dani respetará su decisión.

Publicidad

“Por más en desacuerdo que esté de las decisiones que mi hermana tome, es mi melliza y la voy a apoyar en todo”, agregó. Sin embargo, en su momento expresó que ve esa relación muy genuina y que, por lo que ha visto hasta a la fecha, no ha observado nada extremo entre Eleazar y Tina.

Mira también: Cuánta plata se llevó Dani tras su eliminación del Desafío: premio por ser La Elegida elevó la cifra

Publicidad

“Me parece lindo que se están resaltando las cualidades de cada uno. Veo que, de alguna u otra manera, Eleazar la cuida, la protege. Entonces bien, pero no sé qué pueda suceder, pero no he visto nada comprometedor”, puntualizó.

Ahora bien, es de recordar que, desde hace unos días, los dos integrantes de Alpha han estado más juntos. Hubo un día, que la melliza quería compartir cama con el capitán del equipo, pero le daba pena llegarle, porque estaba muy profundo; sin embargo, Leo hizo de cupido y la ayudó.

Cuando él entró a la habitación, le pregunto a su compañero si la dejaba quedar en su cama y él no lo dudó ni un segundo. Tras este hecho, ellos volvieron a recostarse y hasta se confesaron todos los sentimientos. Antes de amanecer, hablaron de esas cualidades que le gustan de un hombre y de una mujer. Además, recientemente se abrazaron y él hasta la trata especial, tal como indicó Dani en la entrevista.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.