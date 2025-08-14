Publicidad

Desafío Siglo XXI
DESAFÍO DEL SIGLO
EN VIVO DESAFÍO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Tina le confiesa a Eleazar sus sentimientos en el Desafío: “Un partido interesante”

En la casa Alpha, Tina y Eleazar están durmiendo, y en medio de esta situación empiezan a hablar de ese gusto que surgió en el Desafío. Asimismo, él le revela la razón por la que la trajo a su equipo.