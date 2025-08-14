Tina le confiesa a Eleazar sus sentimientos en el Desafío: “Un partido interesante”

Cuando inicia el capítulo 31 del Desafío Siglo XXI, Tina y Eleazar están durmiendo en la casa Alpha. Ella le pregunta cuándo empezó a sentir ese gusto, y él le responde que cuando contaba sus historias de su trabajo y de su gusto por la lectura.

Luego se cuestiona la razón por la que la llegó a Alpha, luego de que Beta tuviera que bajar bandera. El capitán del equipo le dice que en varias pistas de La Ciudad de las Cajas la había observado y entre todos decían que ella era la que más le metía las ganas en cada una de las pruebas.



“Me alegra mucho que se me esté dando la oportunidad de conocer a alguien como tú, que tenga esas características que me atraen de una persona”.

Por su parte, ella indica que también se siente muy afortunada de estar ahí con él y que también tiene muchas cosas que le agradan. “Tú liderazgo, tú forma de pensar, eres muy concentrado. Eres alegre y un partido interesante”.

Publicidad

Es de recordar que, en el capítulo 30 del Desafío, Leo y Lucho la ayudaron para que se acercara más a Eleazar, dado que, tenía mucha pena de dormir con él. Por ello, sus compañeros actuaron de cupido para que ella pudiera descansar con la persona que le trae.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.