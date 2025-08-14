Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
DESAFÍO DEL SIGLO
EN VIVO DESAFÍO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Katiuska y Gero se despacharon contra Zambrano en el Desafío: "muy brusco"

Katiuska y Gero se despacharon contra Zambrano en el Desafío: "muy brusco"

En su paso por la Suite ditu, Gero y Katiuska no se ahorraron comentarios sobre las actitudes que han visto de Zambrano de Gamma, tanto al momento de interactuar con sus compañeros de equipo, como con sus rivales.