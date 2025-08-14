Katiuska y Gero se despacharon contra Zambrano en el Desafío: "muy brusco"

En el capítulo 30 del Desafío Siglo XXI, Alpha se llevó la victoria y, como parte de los beneficios, Gero obtuvo la oportunidad de pasar 12 horas en la suite Ditu. El integrante de Beta eligió como invitada a Katiuska, capitana de Omega, y durante su estadía ambos opinaron sobre lo que ha sucedido en la Ciudad de las Cajas. Su paso por este lugar fue transmitida a través de la aplicación de ditu.

En medio del diálogo, los competidores hablaron de diferentes temas y, entre ellos, salió a relucir el nombre de Zambrano, uno de los integrantes más fuertes de la escuadra naranja.

Gero recordó un episodio que, según él, llamó su atención: cuando el medallista olímpico de Gamma fue a entregar el chaleco a Beta en Playa Baja y se lo puso directamente a Abrahan, capitán azul en ese momento, pese a que no había ido a muerte. Para Gero, ese gesto parecía marcar las condiciones y reglas del juego.

Katiuska intervino señalando: “Ese un problema de Zambrano”. Gero añadió que también le sorprendió la manera en que el competidor habló a sus compañeras de Gamma durante la más reciente prueba del Box Amarillo, en el Desafío de Sentencia y Servicios.

“Como les habló a las chicas, yo quedé sorprendido. ¿Cómo así que: ‘Tírese pues, ¿no que comen tanto en la casa?’Ese comentario no me pareció. Entiendo que culturalmente pueda hablar fuerte, pero fue muy brusco”, comentó el integrante de Beta, aludiendo al estilo directo del costeño. Katiuska recordó que en otra ocasión, Zambrano culpó a Rosa de la derrota en una prueba en el Box de Aire.

Para cerrar el tema, Gero mencionó que más allá de esos episodios, le llama la atención la forma en que el deportista se involucra en ciertas discusiones. “Por más que sea cultural, a mí me suena muy fuerte. Lo de los chalecos me impresiona, cómo ha entrado a hablar y a marcar su punto de vista”, señaló.

