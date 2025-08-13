Publicidad

Zambrano y Rosa se disculpan con Yudisa por lo sucedido en la prueba en el Desafío

Luego de quedar de segundas en la prueba de Sentencia y Servicios, Zambrano se molestó con Yudisa por quedarse arriba en el cubo. Su equipo la respaldó y después de llegar a la casa le dijeron que la iban a cuidar.