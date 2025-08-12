Publicidad

La Reina del Flow
DESAFÍO DEL SIGLO
EN VIVO DESAFÍO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Katiuska le cedió “de mala gana” la capitanía a un compañero de Omega en el Desafío: no fue Potro

Luego de perder en el Desafío de Sentencia y Hambre, Omega regresó a Playa Baja con los ánimos por el piso; por lo que Katiuska hizo un anuncio importante en medio de la inconformidad.