Katiuska le cedió “de mala gana” la capitanía a un compañero de Omega en el Desafío: no fue Potro

Katiuska se convirtió en una de las grandes protagonistas del capítulo 29 del Desafío del Siglo XXI debido al estado anímico con el que llegó a Playa Baja luego de haber incumplido con su castigo de cortar troncos. A pesar de que dio lo mejor de sí misma en el Box Azul durante el Desafío de Sentencia y Hambre, al igual que sus compañeros, no logró tener un resultado positivo en el encuentro deportivo.

Mira también: ¿Le salió a deber? Abrahan aseguró que Gero no debió arriesgarse en el Desafío a Muerte por él



Al regresar de la prueba, la Súper Humana se mostró bastante disgustada por esta situación, hasta el punto de que tomó la decisión de entregar su capitanía, rol que obtuvo tras la eliminación de Julio en el Desafío a Muerte.

En este sentido, Katiuska le dio el brazalete que la caracterizaba como líder a Juan, el amigo que conoció antes de entrar a La Ciudad de las Cajas. A pesar de que la situación tomó por sorpresa al competidor; él no se negó a recibir el título, pero sí trató de darle ánimo a su colega para mantenerse fuerte en este complejo momento del juego.

Mira también: Katiuska no aguanta y llora por la difícil situación que pasa Omega en el Desafío

Publicidad

“Cedo la capitanía a mi compañero Juan porque tú sí puedes hacer esto, yo no puedo más. Espero con ansias ese chaleco porque no pienso renunciar, me voy a ir por la puerta grande. No hay más que decir y no quiero hablar con nadie ahora”, mencionó mientras se acostaba en el suelo del cambuche que organizaron en medio de la selva.



¿Por qué Katiuska no eligió a Potro como capitán en el Desafío?

Durante el primer ciclo de hombres en el Desafío, Katiuska se reunió con sus compañeros en la casa rosa para conversar acerca de la estrategia de sus rivales. Al ver que era probable que recibiesen un Chaleco de Sentencia, la capitana propuso que Potro se pusiera la temida prenda para proteger de esta forma a Juan, el único exintegrante de Alpha que se incorporó a la escuadra luego del Desafío de Capitanes.

Mira también: Cuánta plata perderá Omega por incumplir con el castigo en el Desafío: esta es la cifra

Publicidad

“Siento que Juan ahora mismo tiene como una voz de mando, incluso hasta más que yo podría decir, en la capitanía, entonces no sé si están de acuerdo que por esta vez lleve el chaleco Potro", comentó en medio del episodio.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.