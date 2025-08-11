¿Le salió a deber? Abrahan aseguró que Gero no debió arriesgarse en el Desafío a Muerte por él

Abrahan salió oficialmente de La Ciudad de las Cajas con la eliminación de Andrey en el quinto ciclo del Desafío del Siglo XXI. En diálogo para El último adiós, el joven habló de su polémico paso por el reality de los colombianos y aprovechó para hacer énfasis en el “miedo” que le tenía al Desafío a Muerte.

Según explicó, debió asumir con orgullo el Chaleco de Sentencia que le enviaron al inicio del programa y que aceptó ponerse Gero para protegerlo, pues considera que este temor tuvo un gran peso cuando debió enfrentarse al resto de sus compañeros en el Box Negro.

“Yo le agradezco primero que todo a Gero por haber tomado mi lugar en la segunda Muerte, me arrepiento de eso también porque eso fue algo que hizo que le tuviera más miedo a la Muerte (…) Yo tenía que haber tomado mi lugar y nadie haberlo tomado por más buenas que fueran sus intenciones”, explicó.

Durante el mismo encuentro, confesó que no le pidió al capitán de Beta que bajó la bandera de la casa azul que se sacrificara en su nombre y agregó que las mujeres de su equipo ya tenían un concepto creado de él y deseaban verlo por fuera del exitoso formato.

“Ellas me hicieron sentir que por más que me esforzara, que intentara aportarles como capitán, quería verme pintado de rojo”, mencionó.

Abrahan no desaprovechó la oportunidad para admitir que al final de su paso por La Ciudad de las Cajas ya no confiaba en la mitad de su equipo y que fue precisamente esa sensación la que lo llevó a buscar sobrevivir al juego en vez de buscar la victoria en cada uno de los enfrentamientos.

“Nuestro objetivo en primera instancia, cuando empezamos y cuando lo logramos, era ganar. Cuando dejamos de tener ese rumbo así marcado y empezamos a pensar en sobrevivir, dejamos de ser un cazador y empezamos a ser presa”, comentó.

