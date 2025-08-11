El sentido homenaje a Miguel Uribe Turbay en Día a Día: "duele que se repita la historia"

Este 11 de agosto de 2025, Colombia despertó con la noticia del fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay, quien permaneció hospitalizado durante dos meses en la Fundación Santa Fe, tras ser víctima de un atentado en un acto de campaña presidencial en el barrio Modelia de Bogotá.

Homenaje a Miguel Uribe Turbay en Día a Día

En el programa Día a Día de Caracol Televisión, los presentadores le rindieron un sentido homenaje.

Catalina Gómez fue la primera en tomar la palabra y envió un mensaje de solidaridad, amor y fortaleza a la familia del senador, mientras en el set se observaba una vela junto a un retrato suyo. “Nos duele que se repita la historia”, expresó conmovida.

Iván Lalinde resaltó que no se trataba de una muerte común, sino de un magnicidio, al habérsele arrebatado la vida a un hombre que competía por la presidencia del país.

Carlos Calero, por su parte, instó a la unión nacional sin importar las diferencias ideológicas o políticas: “Se trata de vivir en paz, amor, comprensión, ser tolerantes y respetar la vida”.

Carolina Soto y Carolina Cruz recordaron que Miguel perdió a su madre, la periodista Diana Turbay, cuando tenía apenas cuatro años. También destacaron la unión del país durante su hospitalización, cuando miles de personas esperaban su recuperación. Cruz cerró con un mensaje de reflexión: “El poder de la oración sí logra hacer milagros y unir corazones”, invitando a los televidentes a moderar los mensajes en redes sociales y evitar promover odio y división.

De qué murió Miguel Uribe Turbay

Miguel Uribe Turbay falleció el 11 de agosto de 2025 a la 1:56 a.m., a los 39 años. Desde el 7 de junio permanecía hospitalizado en la Fundación Santa Fe, luego de recibir dos impactos de bala —uno en la cabeza y otro en el muslo izquierdo— durante un atentado en Bogotá.

De acuerdo con el parte médico, su estado se deterioró y pasó a ser crítico debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central.



Quién fue Miguel Uribe Turbay

Miguel Uribe Turbay nació en Bogotá el 28 de enero de 1986. Fue abogado de la Universidad de los Andes y obtuvo una maestría en Políticas Públicas en la Universidad de Harvard.

Nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala e hijo de la periodista Diana Turbay, secuestrada y asesinada en 1991 por el grupo Los Extraditables, Miguel Uribe desarrolló una carrera política destacada, siendo concejal de Bogotá, secretario de Gobierno de la capital y senador de la República.

