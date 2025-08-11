Publicidad

Caracol TV  / Día a día  / El sentido homenaje a Miguel Uribe Turbay en Día a Día: "duele que se repita la historia"

El sentido homenaje a Miguel Uribe Turbay en Día a Día: "duele que se repita la historia"

Tras conocer la noticia del deceso del candidato presidencial, en Día a Día los presentadores le rindieron un emotivo homenaje para honrar su memoria. Mira acá el video y conoce qué dijeron.