Juanes envió sentido mensaje por la muerte de Miguel Uribe Turbay: "llamado urgente"

El fallecimiento de Miguel Uribe Turbay conmocionó a Colombia este 11 de agosto de 2025. El político falleció a los 39 años tras haber permanecido cerca de dos meses en la Fundación Santa Fe de Bogotá tras haber sido víctima de un atentado en su contra en el que recibió dos impactos de bala. Personalidades de diversos sectores se han pronunciado al respecto y en el ámbito musical, uno de los primeros artistas colombianos en hacerlo fue Juanes.

Mensaje de Juanes por muerte de Miguel Uribe Turbay

El intérprete de ‘Para tu amor’ y ‘Es por ti’ de 53 años, utilizó sus redes sociales, más específicamente su perfil de X (anteriormente Twitter) para lamentar este magnicidio y hacer una breve reflexión en la que expresó sus condolencias y solidaridad con los seres queridos del senador.

“Que la partida de Miguel Uribe Turbay sea un llamado urgente a despertar la conciencia de nuestra amada Colombia. Sentido pésame a su familia y amigos”, escribió ante sus más de 11 millones de seguidores. En su perfil de Instagram, replicó el mismo mensaje mediante sus historias.

La faceta musical de Miguel Uribe Turbay

La música fue una de las grandes pasiones de Uribe Turbay y una forma de conectar con su familia, en especial con las hijas de su esposa María Claudia Tarazona. Cantaba, tocaba el piano desde niño, la guitarra acústica y el acordeón. Este último instrumento lo aprendió de manera autodidacta gracias a tutoriales en YouTube, después de que su pareja le regalara un acordeón Hohner.

De qué murió Miguel Uribe Turbay

El senador Miguel Uribe Turbay falleció en la madrugada del 11 de agosto en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Se encontraba hospitalizado desde el 7 de junio, luego de ser víctima de un atentado durante un evento de campaña en la capital. Recibió dos impactos de bala en su cuerpo: su cabeza y su muslo izquierdo.

Su deceso se produjo tras complicaciones de salud que requirieron varias intervenciones quirúrgicas. Adolfo Llinás Volpe, director de la Fundación, precisó que su estado se "revirtió a una condición crítica, debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central".