La faceta musical de Miguel Uribe Turbay: video tocando acordeón con exparticipante de La Descarga

El Puma del Vallenato, de La Descarga, lamentó la muerte de Miguel Uribe Turbay este 11 de agosto y envió emotivo mensaje recordando cuando cantó a su lado mientras él tocaba el acordeón.