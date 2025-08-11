Este lunes 11 de agosto de 2025 se confirmó la muerte de Miguel Uribe Turbay, noticia que fue anunciada por su esposa, María Claudia Tarazona, a través de un conmovedor mensaje en redes sociales. El fallecimiento del candidato presidencial ha generado profundo luto en el país y numerosas personalidades han expresado su pesar y solidaridad con la familia.

En el mundo musical, uno de los primeros en pronunciarse fue El Puma del Vallenato, exparticipante de La Descarga, concurso musical de Caracol Televisión, quien en el pasado tuvo la oportunidad de cantar junto a Uribe Turbay mientras este tocaba el acordeón.

Reacciones a muerte de Miguel Uribe Turbay

El artista, cuyo nombre real es José Luis Rodríguez Ojeda y quien también brilló en A Otro Nivel, compartió en redes sociales un video donde ambos interpretan 'Alicia adorada', éxito popularizado por Carlos Vives. En el clip, Miguel toca y él canta.

Rodríguez acompañó el video con un emotivo mensaje: “Ayer hablábamos de ti, Miguel, de tus sueños, de la música que tanto amabas y que muchas veces compartimos, de esa fe inquebrantable en ver un país avanzar cada vez más. Hoy, tu voz se apagó en esta tierra, pero tus pasiones seguirán vivas entre quienes te conocimos”.

En su despedida, también envió un mensaje de condolencia a la familia del político: “Tocaste nuestras vidas con acordes de amistad y esperanza, y aunque la violencia quiso silenciarte, no podrá borrar lo que dejaste en nosotros. Descansa, hermano… las notas de tu alma seguirán resonando en Colombia”.

La faceta musical de Miguel Uribe Turbay

La música fue una de las grandes pasiones de Uribe Turbay y una forma de conectar profundamente con su familia. Cantaba, tocaba el piano desde niño, la guitarra acústica y el acordeón. Este último instrumento lo aprendió de manera autodidacta gracias a tutoriales en YouTube, después de que su esposa le regalara un acordeón Hohner, similar al usado por grandes acordeoneros colombianos.

¿De qué murió Miguel Uribe Turbay?

El senador Miguel Uribe Turbay, de 39 años, falleció en la madrugada del 11 de agosto en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Se encontraba hospitalizado desde el 7 de junio, luego de ser víctima de un atentado durante un evento de campaña en el barrio Modelia, en la capital. Recibió dos impactos de bala en su cuerpo: su cabeza y su muslo izquierdo. Su deceso se produjo tras complicaciones de salud que requirieron varias intervenciones quirúrgicas. Adolfo Llinás Volpe, director de la Fundación, precisó que su estado se "revirtió a una condición crítica, debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central".